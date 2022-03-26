Haberler Yaşam Cumhurbaşkanı asgari ücrete ek zam iddialarına ışık yaktı! 2022 Asgari ücrete ek zam gelecek mi, Temmuz’da ara zam var mı yapılacak mı?

Giriş Tarihi: 26.03.2022 11:47 Güncelleme Tarihi: 26.03.2022 11:48

Cumhurbaşkanı asgari ücrete ek zam iddialarına ışık yaktı! 2022 Asgari ücrete ek zam gelecek mi, Temmuz’da ara zam var mı yapılacak mı?

Asgari ücret zammı için peş peşe açıklamalar geldi. İlk olarak Bakan Bilgin'in ışık yaktığı zamla ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan da geçtiğimiz gün yaptığı açıklamada Temmuz ayında zammın olabileceğini vurguladı. Konuyla ilgili "İşçimizden böyle bir şeyi esirgemeyiz..." ifadelerini kullanan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu açıklamasının ardından "Asgari ücrete ek zam gelecek mi, Temmuz'da ara zam var mı yapılacak mı?" soruları yanıt aramaya başladı. Bilindiği üzere yıl başında da bu ücrete yüzde 50 oranında rekor seviyede bir artış kararı alınmıştı. Peki, 2022 Asgari ücrete ek zam gelecek mi, Temmuz'da ara zam var mı yapılacak mı? İşte tüm detaylar...