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Haberler Yaşam Cumhurbaşkanı asgari ücrete ek zam iddialarına ışık yaktı! 2022 Asgari ücrete ek zam gelecek mi, Temmuz’da ara zam var mı yapılacak mı?
Giriş Tarihi: 26.03.2022 11:47 Güncelleme Tarihi: 26.03.2022 11:48

Cumhurbaşkanı asgari ücrete ek zam iddialarına ışık yaktı! 2022 Asgari ücrete ek zam gelecek mi, Temmuz’da ara zam var mı yapılacak mı?

Asgari ücret zammı için peş peşe açıklamalar geldi. İlk olarak Bakan Bilgin'in ışık yaktığı zamla ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan da geçtiğimiz gün yaptığı açıklamada Temmuz ayında zammın olabileceğini vurguladı. Konuyla ilgili "İşçimizden böyle bir şeyi esirgemeyiz..." ifadelerini kullanan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu açıklamasının ardından "Asgari ücrete ek zam gelecek mi, Temmuz'da ara zam var mı yapılacak mı?" soruları yanıt aramaya başladı. Bilindiği üzere yıl başında da bu ücrete yüzde 50 oranında rekor seviyede bir artış kararı alınmıştı. Peki, 2022 Asgari ücrete ek zam gelecek mi, Temmuz'da ara zam var mı yapılacak mı? İşte tüm detaylar...

Cumhurbaşkanı asgari ücrete ek zam iddialarına ışık yaktı! 2022 Asgari ücrete ek zam gelecek mi, Temmuz’da ara zam var mı yapılacak mı?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan asgari ücrete ek zam sinyali geldi. Bir süredir çeşitli iddialarla gündeme gelen konuya son nokta konuldu. Peş peşe açıklamalar sonrası ise "Asgari ücrete ek zam gelecek mi, ara zam yapılacak mı, ne kadar, kaç TL olacak?" soruları binlerce vatandaşın yanıt aradığı sorular arasında bulunuyor. Cumhubaşkanı Erdoğan "İşçimizden böyle bir şeyi esirgemeyiz..." sözleriyle durumun değerlendirileceğini ifade eden bir açıklamada bulundu. Peki, 2022 Asgari ücrete ek zam gelecek mi, ara zam yapılacak mı, ne kadar, kaç TL olacak?

Cumhurbaşkanı asgari ücrete ek zam iddialarına ışık yaktı! 2022 Asgari ücrete ek zam gelecek mi, Temmuz’da ara zam var mı yapılacak mı?

2022 ASGARİ ÜCRETE EK ZAM GELECEK Mİ?

Rusya Ukrayna savaşı gündemiyle Brüksel'de toplanan NATO Zirvesi'ne katılan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, bu kritik toplantı sonrasında yurda dönüşte gazetecilerin sorularını yanıtladı. Başkan Erdoğan, gündemdeki konularla ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

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Cumhurbaşkanı asgari ücrete ek zam iddialarına ışık yaktı! 2022 Asgari ücrete ek zam gelecek mi, Temmuz’da ara zam var mı yapılacak mı?

SON DAKİKA: ASGARİ ÜCRETE EK ZAM YAPILACAK MI?

Başkan Erdoğan, gündeme getirilen memur maaşları ve asgari ücrete ek zam konusunda da bilgi verdi.

Basın mensuplarından Erdoğan'a "Yılbaşında asgari ücret ve memur maaş zammı belirlendikten sonra "Gerekirse yıl ortasına doğru enflasyon ve günün koşulları değerlendirilerek tekrar bir değerlendirme yapılabilir" dediniz.

Cumhurbaşkanı asgari ücrete ek zam iddialarına ışık yaktı! 2022 Asgari ücrete ek zam gelecek mi, Temmuz’da ara zam var mı yapılacak mı?

Geçtiğimiz günlerde masada işçi adına pazarlıkları yürüten Türk-İş Başkanı Ergün Atalay da biz bir davet gelirse zevkle o masaya otururuz dedi. Bir gündem var mı, yıl ortasında asgari ücretle ilgili yeni bir gelişme, bir zam olur mu? Bir de emekliler için bayram ikramiyesi ödeniyor, onların da bir zam beklentisi var, emeklilere de bir müjdeniz olacak mı?" sorusu yöneltildi.

Cumhurbaşkanı asgari ücrete ek zam iddialarına ışık yaktı! 2022 Asgari ücrete ek zam gelecek mi, Temmuz’da ara zam var mı yapılacak mı?

"VATANDAŞIMIZDAN, İŞÇİMİZDEN ESİRGEMEYİZ"

Başkan Erdoğan bu soruya "Şu anda daha üçüncü aydayız. Yıl ortasına geldiğimiz zaman zaten Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanım da önüme mevcut durumu getirir."

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