Mevlana Meydanı'ndaki gerçekleştirilen toplu açılış töreninde Konyalılara hitap eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, daha sonra Mevlana Türbesi'ni ziyaret ederek burada yapılan tadilat çalışmalarını yerinde inceledi. Konuşması sonrasında Mevlana Türbesi'ni ziyarette bulunarak yapılan tadilatları inceleyen Erdoğan, burada Hz. Mevlana'nın kabri başında da dua etti. Ardından Konya Valiliğine geçen Erdoğan, burada Vali Cüneyit Orhan Toprak'tan çalışmalar hakkında bilgi aldı. Erdoğan, Selçuklu Kongre Merkezi'nde Selam Vakti Buluşmaları Akşam Yemeği'ne katılacak, ardından Konya Büyükşehir Belediyesi Spor ve Kongre Merkezi'nde Hz. Mevlana'nın 745'inci Vuslat Yıl Dönümü Şeb-i Arus Programı'na iştirak edecek.