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Erdoğan 'ni ziyaret etti

AA Yaşam galerileri
Giriş Tarihi: 17.12.2018 19:57 Güncelleme Tarihi: 17.12.2018 20:03
Cumhurbaşkanı Erdoğan Mevlana Türbesi'ni ziyaret etti

Mevlana Meydanı'ndaki gerçekleştirilen toplu açılış töreninde Konyalılara hitap eden , daha sonra 'ni ziyaret ederek burada yapılan tadilat çalışmalarını yerinde inceledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Mevlana Türbesi'ni ziyaret etti

Konuşması sonrasında 'ni ziyarette bulunarak yapılan tadilatları inceleyen Erdoğan, burada Hz. Mevlana'nın kabri başında da dua etti.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan Mevlana Türbesi'ni ziyaret etti

Ardından Konya Valiliğine geçen Erdoğan, burada Vali Cüneyit Orhan Toprak'tan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Mevlana Türbesi'ni ziyaret etti

Erdoğan, Selçuklu Kongre Merkezi'nde Selam Vakti Buluşmaları Akşam Yemeği'ne katılacak, ardından Konya Büyükşehir Belediyesi Spor ve Kongre Merkezi'nde Hz. Mevlana'nın 745'inci Vuslat Yıl Dönümü Şeb-i Arus Programı'na iştirak edecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Mevlana Türbesi'ni ziyaret etti
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Cumhurbaşkanı Erdoğan Mevlana Türbesi'ni ziyaret etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan Mevlana Türbesi'ni ziyaret etti
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