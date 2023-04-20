Haberler Yaşam CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN MÜJDESİ CANLI YAYIN | Cumhurbaşkanı müjdesi nedir, ne zaman saat kaçta ve ne açıklayacak?

Giriş Tarihi: 20.04.2023 10:17 Güncelleme Tarihi: 20.04.2023 10:17

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN MÜJDESİ CANLI YAYIN | Cumhurbaşkanı müjdesi nedir, ne zaman saat kaçta ve ne açıklayacak?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, müjde verecek. bugün Filyos'ta Karadeniz doğalgazının devreye alınması törenine katılacak olan Başkan Erdoğan, törende çok önemli açıklamalarda bulunacak. Bu kapsamda binlerce kişi "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan müjdesi nedir, ne zaman saat kaçta ve ne açıklayacak?" sorularına yanıt aramaya başladı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez geçen günlerde yaptığı açıklamada Erdoğan'ın bugünkü törende bir de müjde vereceğini duyurmuştu. Peki, Cumhurbaşkanı müjdesi nedir, ne zaman saat kaçta ve ne açıklayacak? İşte tüm detaylar.