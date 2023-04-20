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Haberler Yaşam CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN MÜJDESİ CANLI YAYIN | Cumhurbaşkanı müjdesi nedir, ne zaman saat kaçta ve ne açıklayacak?
Giriş Tarihi: 20.04.2023 10:17 Güncelleme Tarihi: 20.04.2023 10:17

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN MÜJDESİ CANLI YAYIN | Cumhurbaşkanı müjdesi nedir, ne zaman saat kaçta ve ne açıklayacak?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, müjde verecek. bugün Filyos'ta Karadeniz doğalgazının devreye alınması törenine katılacak olan Başkan Erdoğan, törende çok önemli açıklamalarda bulunacak. Bu kapsamda binlerce kişi "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan müjdesi nedir, ne zaman saat kaçta ve ne açıklayacak?" sorularına yanıt aramaya başladı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez geçen günlerde yaptığı açıklamada Erdoğan'ın bugünkü törende bir de müjde vereceğini duyurmuştu. Peki, Cumhurbaşkanı müjdesi nedir, ne zaman saat kaçta ve ne açıklayacak? İşte tüm detaylar.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN MÜJDESİ CANLI YAYIN | Cumhurbaşkanı müjdesi nedir, ne zaman saat kaçta ve ne açıklayacak?

Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdesi merakla bekleniyor. Milyonların beklediği açıklama öncesi "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan müjdesi nedir, ne zaman saat kaçta ve ne açıklayacak?" soruları yanıt aramaya başladı. Açıklama öncesi SABAH'tan Zübeyde Yalçın'ın haberine göre; bu açıklamanın detayları da ortaya çıktı. Buna göre; Konutlarda aylık 25 metreküpe kadar kullanılan doğalgaz ücretsiz olacak. Bu da vatandaşın bütçesine 30,8 milyar liralık destek anlamına geliyor. İşte Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan müjdesinden detaylar.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN MÜJDESİ CANLI YAYIN | Cumhurbaşkanı müjdesi nedir, ne zaman saat kaçta ve ne açıklayacak?

AHaber CANLI YAYIN

25 METRÜKEPE KADAR BEDAVA

Karadeniz doğalgazının kullanılmaya başlanması ile birlikte vatandaşlara yönelik bir indirim ile ilgili uzun süredir çalışma yapılıyordu. Bu kapsamda belli formüller üzerinde duruldu.

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CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN MÜJDESİ CANLI YAYIN | Cumhurbaşkanı müjdesi nedir, ne zaman saat kaçta ve ne açıklayacak?

Sonunda karar verildi. Karadeniz gazının evlere girmesinden sonra her konutun aylık 25 metreküplük doğalgaz giderinin devlet tarafından karşılanması öngörüldü.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN MÜJDESİ CANLI YAYIN | Cumhurbaşkanı müjdesi nedir, ne zaman saat kaçta ve ne açıklayacak?

MUTFAKTA KULLANILAN GAZ KADAR

Devletin katkı sağlayacağı 25 metreküp belirlenirken evlerdeki doğalgaz tüketimine bakıldı. Mutfakta kullanılan tüketim miktarının ücretsiz verilmesi gündeme geldi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN MÜJDESİ CANLI YAYIN | Cumhurbaşkanı müjdesi nedir, ne zaman saat kaçta ve ne açıklayacak?

Bu da yaklaşık 25 metreküpe denk geliyor. Bazı evlerde bu rakamın sıcak su harcamalarına da yeteceği belirtiliyor.

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