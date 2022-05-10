Geçtiğimiz günkü kabine toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan ev sahibi olmak isteyen vatandaşlar için 0,99 faizli konut kredisi müjdesi verdi. Yapılan açıklamada 1. El satın almalar için 10 yıla kadar vade seçeneğiyle kampanya oluşturulacağı kaydedildi. Bu noktada ise "0,99 faizli konut kredisi veren bankalar hangileri, ne zaman verilecek, başvuru şartları nelerdir?" soruları yanıt aramaya başladı. Bakanlıklarla yapılan istişareler sonucunda "İlk evim Konut Finansman Paketi", "Genişletilmiş Konut Finansman Paketi", "İnşaat Sektörüne Özel Kredi Garanti Paketi" olmak üzere 3 çözüm paketi oluşturdu. Peki, 0,99 faizli konut kredisi veren bankalar hangileri, ne zaman verilecek, başvuru şartları nelerdir? İşte konut kredisi hesaplama ve tüm detaylar...