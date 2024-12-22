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Haberler Yaşam Cumhurbaşkanlığı forsu ve armasındaki 16 Türk Devleti hangileri? Kim Milyoner Olmak İster 1 Milyonluk soru ve cevabı
Giriş Tarihi: 22.12.2024 21:30 Güncelleme Tarihi: 22.12.2024 21:30

Cumhurbaşkanlığı forsu ve armasındaki 16 Türk Devleti hangileri? Kim Milyoner Olmak İster 1 Milyonluk soru ve cevabı

ATV ekranlarında yayımlanan Kim Milyoner Olmak İster 1 milyonluk soru ile gündemde. Yarışmacı Ecesu Ürker bir milyonu almak için "Cumhurbaşkanlığı forsu ve armasında Türkiye'yi temsil eden güneşin etrafındaki 16 yıldızın temsil ettiği 16 Türk devleti arasında hangisi yoktur?" sorusuna yanıt veriyor. Oktay Kaynarca'nın sunumuyla ekranlara gelen sorunun doğru bilinmesi halinde büyük ödül olan 5 milyona gidilecek. Şıklarda Batı Hun İmparatorluğu, Harzemşahlar, Avar İmparatorluğu, Anadolu Selçuklu Devleti yer alıyor. İşte, 1 milyonluk sorunun cevabı...

Cumhurbaşkanlığı forsu ve armasındaki 16 Türk Devleti hangileri? Kim Milyoner Olmak İster 1 Milyonluk soru ve cevabı

Kim Milyonler Olmak İster 1 milyonluk soru şöyle: Cumhurbaşkanlığı forsu ve armasında Türkiye'yi temsil eden güneşin etrafındaki 16 yıldızın temsil ettiği 16 Türk devleti arasında hangisi yoktur?
İşte, yanıtı...

Cumhurbaşkanlığı forsu ve armasındaki 16 Türk Devleti hangileri? Kim Milyoner Olmak İster 1 Milyonluk soru ve cevabı

1 MİLYONLUK SORU AÇILDI!

Kim Milyoner Olmak İster'de 1 milyonluk soru şöyle: Cumhurbaşkanlığı forsu ve armasında Türkiye'yi temsil eden güneşin etrafındaki 16 yıldızın temsil ettiği 16 Türk devleti arasında hangisi yoktur?

İşte, şıklar:

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Cumhurbaşkanlığı forsu ve armasındaki 16 Türk Devleti hangileri? Kim Milyoner Olmak İster 1 Milyonluk soru ve cevabı

A- BATI HUN İMPARATORLUĞU

B- HARZEMŞAHLAR

C- AVAR İMPARATORLUĞU

D- ANADOLU SELÇUKLU DEVLETİ

İşte, yanıtı:

Cumhurbaşkanlığı forsu ve armasındaki 16 Türk Devleti hangileri? Kim Milyoner Olmak İster 1 Milyonluk soru ve cevabı

DOĞRU CEVAP: D- ANADOLU SELÇUKLU DEVLETİ

Cumhurbaşkanlığı forsu ve armasındaki 16 Türk Devleti hangileri? Kim Milyoner Olmak İster 1 Milyonluk soru ve cevabı
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