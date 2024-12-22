Cumhurbaşkanlığı forsu ve armasındaki 16 Türk Devleti hangileri? Kim Milyoner Olmak İster 1 Milyonluk soru ve cevabı

1 MİLYONLUK SORU AÇILDI!

Kim Milyoner Olmak İster'de 1 milyonluk soru şöyle: Cumhurbaşkanlığı forsu ve armasında Türkiye'yi temsil eden güneşin etrafındaki 16 yıldızın temsil ettiği 16 Türk devleti arasında hangisi yoktur?

İşte, şıklar: