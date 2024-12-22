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Cumhurbaşkanlığı forsu ve armasındaki 16 Türk Devleti hangileri? Kim Milyoner Olmak İster 1 Milyonluk soru ve cevabı
Giriş Tarihi: 22.12.2024 21:30
Güncelleme Tarihi: 22.12.2024
21:30
Cumhurbaşkanlığı forsu ve armasındaki 16 Türk Devleti hangileri? Kim Milyoner Olmak İster 1 Milyonluk soru ve cevabı
ATV ekranlarında yayımlanan Kim Milyoner Olmak İster 1 milyonluk soru ile gündemde. Yarışmacı Ecesu Ürker bir milyonu almak için "Cumhurbaşkanlığı forsu ve armasında Türkiye'yi temsil eden güneşin etrafındaki 16 yıldızın temsil ettiği 16 Türk devleti arasında hangisi yoktur?" sorusuna yanıt veriyor. Oktay Kaynarca'nın sunumuyla ekranlara gelen sorunun doğru bilinmesi halinde büyük ödül olan 5 milyona gidilecek. Şıklarda Batı Hun İmparatorluğu, Harzemşahlar, Avar İmparatorluğu, Anadolu Selçuklu Devleti yer alıyor. İşte, 1 milyonluk sorunun cevabı...