Kabine toplantısı son dakika haberleri: Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde bugün Beştepe'de Külliye'de toplanacak. Rusya Ukrayna savaşının ve ekonomide atılacak adımların öncelikli olduğu Kabine gündeminde terörle mücadele ve dış politika kapsamında da birçok başlık masada olacak.

Toplantıda bir sonraki müzakerelerin Türkiye'de yapılması kararı alınan Rusya-Ukrayna savaşındaki son durum da değerlendirilecek ve müzakereleri Türkiye'ye getiren diplomasi hamlelerinin bundan sonraki yol haritası da belirlenecek.