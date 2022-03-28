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Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı bugün! İşte gündemdeki başlıklar
Giriş Tarihi: 28.03.2022 07:43
Güncelleme Tarihi: 28.03.2022
07:43
Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı bugün! İşte gündemdeki başlıklar
Kabine Toplantısı Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısı bu hafta Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde gerçekleşecek ve toplantının gündeminde önemli konu başlıkları yer alacak. Bugün toplanacak olan Kabine'de ekonomi, dış politika ve Rusya-Ukrayna savaşı öne çıkıyor. Dün mutabık kalınan yeni barış müzakerelerinin Türkiye'de gerçekleşmesine ilişkin de diplomatik yol haritası belirlenecek. Kabine Toplantısı için gözlerin çevrildiği Beştepe'de alınan son dakika kararları Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından millete sesleniş konuşmasında duyurulacak.