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Haberler Yaşam Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı bugün! İşte gündemdeki başlıklar
Giriş Tarihi: 28.03.2022 07:43 Güncelleme Tarihi: 28.03.2022 07:43

Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı bugün! İşte gündemdeki başlıklar

Kabine Toplantısı Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısı bu hafta Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde gerçekleşecek ve toplantının gündeminde önemli konu başlıkları yer alacak. Bugün toplanacak olan Kabine'de ekonomi, dış politika ve Rusya-Ukrayna savaşı öne çıkıyor. Dün mutabık kalınan yeni barış müzakerelerinin Türkiye'de gerçekleşmesine ilişkin de diplomatik yol haritası belirlenecek. Kabine Toplantısı için gözlerin çevrildiği Beştepe'de alınan son dakika kararları Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından millete sesleniş konuşmasında duyurulacak.

Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı bugün! İşte gündemdeki başlıklar

Kabine toplantısı son dakika haberleri: Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde bugün Beştepe'de Külliye'de toplanacak. Rusya Ukrayna savaşının ve ekonomide atılacak adımların öncelikli olduğu Kabine gündeminde terörle mücadele ve dış politika kapsamında da birçok başlık masada olacak.

Toplantıda bir sonraki müzakerelerin Türkiye'de yapılması kararı alınan Rusya-Ukrayna savaşındaki son durum da değerlendirilecek ve müzakereleri Türkiye'ye getiren diplomasi hamlelerinin bundan sonraki yol haritası da belirlenecek.

Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı bugün! İşte gündemdeki başlıklar

SON DAKİKA | KABİNE TOPLANTISI BUGÜN; KRİTİK BAŞLIKLAR MASADA

Edinilen son dakika bilgisine göre ekonomide fahiş fiyat artışları, stokçularla mücadele gibi başlıklar yer alacak. Beştepe'deki Bakanlar Kurulu toplantısının ardından alınan kararları Başkan Recep Tayyip Erdoğan millete sesleniş konuşmasıyla kamuoyuna duyuracak.

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Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı bugün! İşte gündemdeki başlıklar

İşte kabine toplantısı gündemine ilişkin detaylar...

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde toplacak. Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısında bakanların gündeminde birçok önemli konu yer alıyor.

Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı bugün! İşte gündemdeki başlıklar

BAŞKAN RECEP TAYYİP ERDOĞAN'IN LİDERLERLE GERÇEKLEŞTİRDİĞİ TEMASLAR

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın NATO Liderler Zirvesi temasları, ikili görüşmeler ve liderlerle yüz yüze görüşmeleri Kabine'nin görüşeceği başlıklar arasında.

Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı bugün! İşte gündemdeki başlıklar

RUSYA UKRAYNA SAVAŞINDA TÜRKİYE KİLİT ROL OYNAMAYA DEVAM EDİYOR

Ukrayna-Rusya savaşının bölgesel yansımaları, Türkiye'nin arabuluculuk girişimleri ve savaşın sona ermesi için çabaları da Kabine'nin gündem maddeleri arasında yer alıyor.

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