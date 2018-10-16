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atanan kadın üyeler

Giriş Tarihi: 16.10.2018 14:10 Güncelleme Tarihi: 16.10.2018 15:46
Cumhurbaşkanlığı Politika Kuruluna atanan kadın üyeler

Cumhurbaşkanlığı politika kurulları ve üyeleri belli oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yapılan atamalar Resmi Gazete'de yayımlandı.

Yeni yönetim sisteminde yer alan 9 kurula 76 isim atanırken bu isimlerden 18'i kadınlardan oluşuyor.

İşte politika kurullarında görev alan kadın üyeler ve görevleri...

Kültür ve Sanat Politikaları Kurulu

Kültür ve Sanat Politikaları Kurulu

Hülya Soydan Koçyiğit

Berlin Altın Ayı ödüllü Susuz Yaz filmiyle oyunculuk kariyerine başladı, 200'ün üstünde filmde rol aldı.

Türk sinemasının en önemli oyuncularından biri olan Hülya Koçyiğit, farklı rollerin altından başarıyla kalkmış, zarifliği ve hanımefendiliğiyle Türk halkının sevgilisi olmuştur.

Kültür Bakanlığı tarafından yurt dışında düzenlenen 'Türk Film Haftaları'nda ülkemizi en çok temsil etmiş sinema sanatçısı olan Koçyiğit, birçok ödülün de sahibi oldu.

Kerime Nadir, Muazzez Tahsin Berkant, Esat Mahmut Karakurt, Halide Edip Adıvar, Peride Celal'in eserlerinin sinemaya aktarılmasında büyük katkısı olan oyuncu, uzun süre roman kahramanlarını canlandırdı.

Filmleri Yunanistan, İran, Mısır, Lübnan, Cezayir gibi değişik ülkelerde gösterildi. 1965-1974 arasında tüm filmleri Yunanistan'da sinemalarda oynatıldı.

1983 yılı yapımı "Derman" filmi 5 kıtada oynatılan, 1985 yılında yapılan "Kurbağalar" filmi ise yabancı televizyon kurumlarına satılan ilk Türk filmidir.

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Kültür ve Sanat Politikaları Kurulu

Kültür ve Sanat Politikaları Kurulu

Alev Alatlı

Japonya'da aldığı lise eğitiminin ardından ODTÜ'de Ekonomi & İstatistik okudu. Ekonomi ve ekonometri yüksek lisansını Vanderbilt University'den aldı. Bundan sonra felsefe öğrenimine başlayan Alatlı, doktora çalışmalarını Dartmouth College'da sürdürdü.

İlahiyat konusunda, aynı zamanda düşünce ve medeniyet konularında yoğunlaştı. 1974'te Türkiye'ye geri dönerek İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi'nde öğretim görevlisi oldu. Aynı zamanda Devlet Planlama Teşkilatı'nda kıdemli ekonomist olarak çalıştı.

Alev Alatlı, Filistin davasının tanıtımına yaptığı katkılardan dolayı 1986 yılında Tunus'ta sürgünde bulunan Yaser Arafat tarafından "Özgürlük Madalyası"yla onurlandırıldı.

"Aydınlanma Değil, Merhamet" adlı romanıyla ise 2006 yılında Moskova'da "Mikhail Sholokhov 100. Yıl Roman Ödülü"nü kazandı.

25 Aralık 2012 tarihinde düzenlenen törenle, Bülent Ecevit Üniversitesi'nden "Fahri Doktora" unvanı aldı.

Alev Alatlı, 2014 yılında ise edebiyat alanında Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü'nü aldı.

Hukuk Politikaları Kurulu

Hukuk Politikaları Kurulu

Ayşe Türkmenoğlu

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni bitirdi.

Serbest avukatlık yaptığı dönemde, Konya Barosu Kadın Hakları Komisyonu ve Çocuk Hakları Komisyonu'nda görev aldı.

Çocuk Yetiştirme Yurdu ve Erkek Yetiştirme Yurdu Dernekleri'nde yönetim kurulu üyeliği yaptı. Şehit Anneleri Derneği'nde denetçi görevi üstlendi.

Konya Köylerine Hizmet Götürme Derneği Yönetim Kurulu Üyeliği, Çalışan Bayanlar, Sağlık, Eğitim ve Dayanışma Derneği üyeliği görevlerinde bulundu.

23 ve 24. dönem AK Parti'den Konya milletvekili seçilen Ayşe Türkmenoğlu, 2016 yılında Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Başdanışmanı oldu.

Hukuk Politikaları Kurulu

Hukuk Politikaları Kurulu

Ayşe Nur Bahçekapılı

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitirdi, serbest avukat olarak çalıştı.

İstanbul Barosu Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Sekreteri olarak görev yaptı. Türkiye Barolar Birliği Yönetim Kurulu üyeliğinde bulundu.

Sosyal Demokrat Hareket Platformunda Kadın, Eğitim ve Hukuk Atölyelerinin İstanbul Sorumlusu olarak görev üstlendi.

23, 24 ve 26. dönemde İstanbul Milletvekili seçildi.

Anayasa Komisyonu Sözcülüğü, Türkiye Küba Parlamentolararası Dostluk Grubu Başkanlığı, AK Parti Grup Başkanvekilliği ve TBMM Başkanvekilliği görevlerinde bulundu.

Güvenlik ve Dış Politikalar Kurulu

Güvenlik ve Dış Politikalar Kurulu

Prof. Dr. H. Beril Dedeoğlu

Galatasaray Lisesi'nin ardından, İstanbul Üniversitesi Uluslararası İlişkiler bölümünden mezun oldu. Daha sonra aynı üniversitede yüksek lisans ve doktora öğrenimini tamamladı.

1995 yılından bu yana Galatasaray Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü'nde görev yapan Dedeoğlu, 1999 yılında doçent, 2005 yılında profesör oldu. Bir dönem Kadir Has Üniversitesi'nde de ders verdi. Halen İstanbul Aydın Üniversitesi ve Gaziantep Hasan Kalyoncu Üniversitesi'nde de ders vermeye devam ediyor.

Şubat 2012'de YÖK üyeliğine atanan Dedeoğlu, 22 Eylül 2015-24 Kasım 2015 tarihleri arasında geçici seçim hükümetinde Avrupa Birliği Bakanı olarak görev aldı. Avrupa Birliği Bakanı olarak, aynı zamanda Avrupa Birliği üyelik müzakerelerinde Türkiye'yi başmüzakereci olarak temsil etti.

Dedeoğlu, 2016 yılında Türkiye Yazarlar Birliği tarafından Basın Fikir Ödülü'ne layık görüldü.

Güvenlik ve Dış Politikalar Kurulu

Güvenlik ve Dış Politikalar Kurulu

Prof. Dr. Nurşin Ateşoğlu Güney

Amerika'da bulunan State University College Üniversitesinde Siyaset Bilimi bölümünden mezun oldu. Yüksek lisans eğitimini 1985 yılında tamamlayan Güney, doktorasını 1992 senesinde İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Uluslararası İlişkiler bölümünde bitirdi.

Marmara Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümünde 1983 ve 1992 yılları arasında araştırma görevlisi olarak yer aldı.

1992 ve 1995 yılları arasında ise öğretim görevlisi olarak görev yapan Güney, doçentlik ve profesörlük ünvanlarını aynı üniversitedeyken aldı.

Marmara Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Merkezi başkan yardımcılığı ve yine Marmara Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölüm başkan yardımcılığı görevinde bulunan Nurşin Ateşoğlu Güney, Türkiye Ekonomik ve Toplumsal Tarih Vakfı ve Uluslararası Stratejik Araştırmalar Enstitüsü (IISS) üyesidir.

Kıbrıs Bahçeşehir Üniversitesi İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi dekanlığı görevini yürütmekte olan Güney, aynı zamanda Bilge Adamlar Stratejik Araştırmalar Merkezi'nde güvenlik ve nükleer enerji uzmanı olarak çalışıyor.

Yıldız Teknik Üniversitesi Uluslararası İlişkiler bölüm başkanı Nurşin Ateşoğlu Güney, Orta Doğu, ABD dış politikası, güvenlik çalışmaları, silahların kontrolü ve silahsızlanma, NATO ve AB üzerine pek çok kitap, bilimsel makale ve analizin yazarıdır.

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