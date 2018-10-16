Cumhurbaşkanlığı Politika Kuruluna atanan kadın üyeler

Güvenlik ve Dış Politikalar Kurulu

Prof. Dr. H. Beril Dedeoğlu

Galatasaray Lisesi'nin ardından, İstanbul Üniversitesi Uluslararası İlişkiler bölümünden mezun oldu. Daha sonra aynı üniversitede yüksek lisans ve doktora öğrenimini tamamladı.

1995 yılından bu yana Galatasaray Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü'nde görev yapan Dedeoğlu, 1999 yılında doçent, 2005 yılında profesör oldu. Bir dönem Kadir Has Üniversitesi'nde de ders verdi. Halen İstanbul Aydın Üniversitesi ve Gaziantep Hasan Kalyoncu Üniversitesi'nde de ders vermeye devam ediyor.

Şubat 2012'de YÖK üyeliğine atanan Dedeoğlu, 22 Eylül 2015-24 Kasım 2015 tarihleri arasında geçici seçim hükümetinde Avrupa Birliği Bakanı olarak görev aldı. Avrupa Birliği Bakanı olarak, aynı zamanda Avrupa Birliği üyelik müzakerelerinde Türkiye'yi başmüzakereci olarak temsil etti.

Dedeoğlu, 2016 yılında Türkiye Yazarlar Birliği tarafından Basın Fikir Ödülü'ne layık görüldü.