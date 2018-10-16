Cumhurbaşkanlığı Politika Kuruluna atanan kadın üyeler

Güvenlik ve Dış Politikalar Kurulu
Prof. Dr. Nurşin Ateşoğlu Güney
Amerika'da bulunan State University College Üniversitesinde Siyaset Bilimi bölümünden mezun oldu. Yüksek lisans eğitimini 1985 yılında tamamlayan Güney, doktorasını 1992 senesinde İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Uluslararası İlişkiler bölümünde bitirdi.
Marmara Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümünde 1983 ve 1992 yılları arasında araştırma görevlisi olarak yer aldı.
1992 ve 1995 yılları arasında ise öğretim görevlisi olarak görev yapan Güney, doçentlik ve profesörlük ünvanlarını aynı üniversitedeyken aldı.
Marmara Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Merkezi başkan yardımcılığı ve yine Marmara Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölüm başkan yardımcılığı görevinde bulunan Nurşin Ateşoğlu Güney, Türkiye Ekonomik ve Toplumsal Tarih Vakfı ve Uluslararası Stratejik Araştırmalar Enstitüsü (IISS) üyesidir.
Kıbrıs Bahçeşehir Üniversitesi İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi dekanlığı görevini yürütmekte olan Güney, aynı zamanda Bilge Adamlar Stratejik Araştırmalar Merkezi'nde güvenlik ve nükleer enerji uzmanı olarak çalışıyor.
Yıldız Teknik Üniversitesi Uluslararası İlişkiler bölüm başkanı Nurşin Ateşoğlu Güney, Orta Doğu, ABD dış politikası, güvenlik çalışmaları, silahların kontrolü ve silahsızlanma, NATO ve AB üzerine pek çok kitap, bilimsel makale ve analizin yazarıdır.