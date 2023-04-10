Haberler Yaşam CVK Maden halka arz sonuçları ne zaman açıklanacak? CVK Madencilik halka arz ne zaman işlem görecek, kaç lot verir?

Giriş Tarihi: 10.04.2023 09:22 Güncelleme Tarihi: 10.04.2023 09:23

CVK Maden halka arz sonuçları ne zaman açıklanacak? CVK Madencilik halka arz ne zaman işlem görecek, kaç lot verir?

CVK Maden halka arz sonuçları ne zaman açıklanacak sorusu vatandaşlar tarafından yanıt arıyor. Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından onaylanan ve 6 – 7 Nisan 2023 tarihleri arasında talep toplama işlemi gerçekleştirilen Cvk Maden İşletmeleri San. ve Tic. A.Ş. halka arz sürecinin sonuna gelindi. Yatırımcılar, "CVK Madencilik halka arz borsada ne zaman işlem görecek?" sorusunu sıklıkla arama motorlarına yöneltiyor. #CVKMD hisse koduyla Borsa İstanbul Yıldız Pazar'da talep toplayan halka arz, eşit dağıtım sistemiyle halka arz oldu. Vatandaşlar, CVK Maden halka arz sonuçları açıklandı mı, kaç lot verdi sorusunu yöneltmekte. Peki, CVK Maden halka arz kaç lot verdi? İşte CVK Maden halka arz sonuçları ve detaylar