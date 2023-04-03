CVK Madencilik halka arz tarihleri açıklandı! CVKMD CVK Madencilik halka arz eşit mi oransal mı, hangi bankalarda var, hisse fiyatı ne kadar?

CVK Madencilik halka arz tarihleri açıklandı. Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından onaylanan CVK Maden İşletmeleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. talep toplama işlemleri için tarihler duyuruldu. Bu noktada yatırımcılar, "CVK Madencilik halka arz ne zaman, hisse fiyatı ne kadar?" sorularına yanıt aramaya başladı. Halka arz Tera Yatırım'ın liderliğindeki 38 aracı kurumun katıldığı konsorsiyum aracılığıyla gerçekleştirilecek. Şirket, gelirin önemli bir kısmını altın madenciliği yatırımında kullanmayı planlıyor. Peki, CVK Madencilik halka arz eşit mi oransal mı, hangi bankalarda var, kaç lot veriyor? İşte, CVKMD CVK Madencilik halka arz talep toplama işlemleri hakkında detaylı bilgiler...