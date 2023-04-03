CVK Madencilik halka arz tarihleri açıklandı! CVKMD CVK Madencilik halka arz eşit mi oransal mı, hangi bankalarda var, hisse fiyatı ne kadar?

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından onaylanan CVK Madencilik halka arz tarihleri belli oldu. Şirket tarafından yapılan açıklamaya göre talep toplama işlemleri, iki gün sürecek. CVKMD Bist koduyla Borsa İstanbul Yıldız Pazar'da işlem görecek olan halka arz için yatırımcılar kollarını sıvadı. CVK Maden İşletmeleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. hisselerin halka arz fiyatı ise 105,00 TL olarak belirlendi. Şirket paylarının halka arzında "sabit fiyatla talep toplama" ve "en iyi gayret aracılığı yöntemi" uygulanacak. Peki, CVK Madencilik halka arz ne zaman, eşit mi oransal mı, hangi bankalarda var, kaç lot veriyor? İşte, CVKMD CVK Madencilik hisse fiyatı, kodu ve işlem göreceği bankalar ile ilgili tüm merak edilenler…