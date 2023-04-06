Haberler Yaşam CVK Madencilik halka arz süreci başlıyor! CVKMD CVK Madencilik halka arz hangi bankalarda var, kaç lot verir, eşit mi oransal mı?

Giriş Tarihi: 06.04.2023 10:34 Güncelleme Tarihi: 06.04.2023 10:34

CVK Madencilik halka arz oluyor. Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından onaylanan CVK Maden İşletmeleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. halka arz talep toplama süreci 6 Nisan 2023 Perşembe bugün başlıyor ve iki gün devam edecek. CVK Madencilik halka arz hangi bankalarda var, hisse fiyatı ne kadar soruları yanıt aramaya başladı. Yapılan açıklamaya göre, halka arzda 1 TL nominal değerli paylar 105 TL sabit fiyat üzerinden satışa sunulacak. Şirket, gelirin önemli bir kısmını altın madenciliği yatırımında kullanmayı planlıyor. Peki, CVK Madencilik halka arz eşit mi oransal mı, hisse fiyatı ne kadar, kaç lot veriyor? İşte, CVKMD CVK Madencilik halka arz tarihleri, hisse fiyatı ve kodu hakkında detaylı bilgiler...