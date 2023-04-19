CW Enerji halka arz ne zaman, ne kadar, kaç lot verir? CW Enerji halka arz hangi bankalarda var, eşit mi oransal mı?

Cw Enerji Mühendislik Tic. ve San. A.Ş. kısaca CW Enerji halka arz talep toplama tarihleri belli oldu. Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından onaylanan Cw Enerji Mühendislik Tic. ve San. A.Ş. hakkında yatırımcılar araştırma yapıyor. Yıldız Borsa'da işlem görecek olan halka arz işleminin fiyatı 108,60 TL olarak belirlendi. Vatandaşlar, "CW Enerji halka arz hangi bankalarda var?" sorusuna yanıt aramakta. CWENE bist kodlu talep toplama, yatırımcılar tarafından bekleniyor. Peki, CW Enerji halka arz ne zaman, kaç lot verir? CW Enerji halka arz eşit mi oransal mı, hangi bankalarda var, fiyatı ne kadar? İşte detaylar