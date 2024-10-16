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Giriş Tarihi: 16.10.2024 14:41 Güncelleme Tarihi: 16.10.2024 14:42

Dağ yerinden oynadı: Deprem anı kamerada

Malatya merkezli 6 ili vuran depremin üssü Kale ilçesinde deprem anına ait görüntüde dağdan kayaların aşağı savrulduğu görüldü.

Tahir ÖZÇELİK
Dağ yerinden oynadı: Deprem anı kamerada

Malatya'nın Kale ilçesinde 5.9 büyüklüğünde meydana gelen deprem anını kameralar saniye saniye kaydetti.

Dağ yerinden oynadı: Deprem anı kamerada

6 Şubat depremini üstünde atamayan Malatya'da Kale ilçesinde meydan gelen 5.9'luk depremle vatandaşlar tekrar korkulu anlar yaşadı.

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Dağ yerinden oynadı: Deprem anı kamerada

Kale merkezli Elazığ, Adıyaman Şanlıurfa, Erzincan ve Diyarbakır şiddetli şekilde hissedilen deprem büyük korkuya neden oldu.

Dağ yerinden oynadı! Deprem anı kamerada | Video

Dağ yerinden oynadı: Deprem anı kamerada

Kale İlçesinde deprem anına ilişkin yeni telefon kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Dağ yerinden oynadı: Deprem anı kamerada

Görüntülerde yer ve dağın sarsıldığı görüldü.

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