Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam 'Dağ yıkıldı' Deprem felaketini bir kez daha gözler önüne seren tablo: Kayalar evleri sıyırıp geçti...
Giriş Tarihi: 09.03.2023 12:09 Güncelleme Tarihi: 09.03.2023 12:09

'Dağ yıkıldı' Deprem felaketini bir kez daha gözler önüne seren tablo: Kayalar evleri sıyırıp geçti...

Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7,7 büyüklüğündeki ilk depremde Adıyaman'ı da etkiledi. Dağdan kopan devasa taşlar ağaçları devirerek köye ilerleri. Köy sakinleri "Depremde dışarı çıktığımızda dağın yıkıldığını gördük. Gökyüzü aydınlandı. Kaya parçaları gözümüzün önünde köye yuvarlandı. Büyük korku yaşadık" ifadelerini kullandı.

AA
’Dağ yıkıldı’ Deprem felaketini bir kez daha gözler önüne seren tablo: Kayalar evleri sıyırıp geçti...

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen ilk depremde dağdan koparak yuvarlanan ve evleri teğet geçen dev kayalar, köy sakinlerini korkuttu.

’Dağ yıkıldı’ Deprem felaketini bir kez daha gözler önüne seren tablo: Kayalar evleri sıyırıp geçti...

Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan 7,7 büyüklüğündeki ilk deprem, Kahta'da 45 kilometre uzaklıktaki Alidam köyünü de etkledi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
’Dağ yıkıldı’ Deprem felaketini bir kez daha gözler önüne seren tablo: Kayalar evleri sıyırıp geçti...

Deprem nedeniyle dağdan kopan tonlarca ağırlıktaki devasa kayalar yamaçtaki ağaçları devirerek köye doğru yuvarlandı.

’Dağ yıkıldı’ Deprem felaketini bir kez daha gözler önüne seren tablo: Kayalar evleri sıyırıp geçti...

Dağın eteğindeki evlere yakın konumlardan yuvarlanan kayalar müştemilat, meyve ağaçları, köyün içme suyu şebekesi ile kanalizasyon sistemine zarar verdi.

’Dağ yıkıldı’ Deprem felaketini bir kez daha gözler önüne seren tablo: Kayalar evleri sıyırıp geçti...

Bölgede bazı yerleşim yerlerinin kullandığı yolun da bir bölümünü kapatan kayalar ulaşımda aksamalara neden oldu.

SON DAKİKA