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'Dağ yıkıldı' Deprem felaketini bir kez daha gözler önüne seren tablo: Kayalar evleri sıyırıp geçti...
Giriş Tarihi: 09.03.2023 12:09
Güncelleme Tarihi: 09.03.2023
12:09
'Dağ yıkıldı' Deprem felaketini bir kez daha gözler önüne seren tablo: Kayalar evleri sıyırıp geçti...
Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7,7 büyüklüğündeki ilk depremde Adıyaman'ı da etkiledi. Dağdan kopan devasa taşlar ağaçları devirerek köye ilerleri. Köy sakinleri "Depremde dışarı çıktığımızda dağın yıkıldığını gördük. Gökyüzü aydınlandı. Kaya parçaları gözümüzün önünde köye yuvarlandı. Büyük korku yaşadık" ifadelerini kullandı.