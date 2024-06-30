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Daha 3 aylık ama adını duyan şoke oluyor: Galatasaray taraftarı baba öyle bir şey yaptı ki!
Giriş Tarihi: 30.06.2024 11:05
Güncelleme Tarihi: 30.06.2024
11:05
Daha 3 aylık ama adını duyan şoke oluyor: Galatasaray taraftarı baba öyle bir şey yaptı ki!
Balıkesir'de Galatasaray taraftarı baba Serdar Aygörmüş, 3 ay önce dünyaya gelen oğluna, 'Nuri Icardi' adını verdi. Serdar Aygörmüş, "Nuri Icardi, 1 yaşına gelince gönül verdiğimiz takımın maçlarını İstanbul'da birlikte seyredeceğiz" dedi.