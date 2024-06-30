Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Daha 3 aylık ama adını duyan şoke oluyor: Galatasaray taraftarı baba öyle bir şey yaptı ki!
Giriş Tarihi: 30.06.2024 11:05 Güncelleme Tarihi: 30.06.2024 11:05

Daha 3 aylık ama adını duyan şoke oluyor: Galatasaray taraftarı baba öyle bir şey yaptı ki!

Balıkesir'de Galatasaray taraftarı baba Serdar Aygörmüş, 3 ay önce dünyaya gelen oğluna, 'Nuri Icardi' adını verdi. Serdar Aygörmüş, "Nuri Icardi, 1 yaşına gelince gönül verdiğimiz takımın maçlarını İstanbul'da birlikte seyredeceğiz" dedi.

DHA
Daha 3 aylık ama adını duyan şoke oluyor: Galatasaray taraftarı baba öyle bir şey yaptı ki!

Balıkesir'in Susurluk ilçesinde 8 yıldır lokanta işleten Serdar Aygörmüş, ilçede Galatasaray fanatiği olarak tanınıyor. Sarı kırmızılı ekibin maçlarını kaçırmayıp, yakından takip eden Aygörmüş, geçen yıl Suriye uyruklu Manel Aygörmüş (38) ile evlendi.

Daha 3 aylık ama adını duyan şoke oluyor: Galatasaray taraftarı baba öyle bir şey yaptı ki!

Galatasaray'ın Arjantinli golcüsü Mauro Icardi hayranı olan Aygörmüş'ün, 3 ay önce bir oğlu dünyaya geldi. Fanatiği olduğu takıma hayranlığını her yerde belirten Serdar Aygörmüş, yeni doğan oğluna 'Nuri Icardi' adını verip, nüfus müdürlüğüne giderek kimlik kartını aldı. Aygörmüş, ailesinin ve yakınlarının önce çocuğuna vermek istediği isme karşı çıktığını, ancak herkesin zamanla bu duruma alıştığını söyledi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha 3 aylık ama adını duyan şoke oluyor: Galatasaray taraftarı baba öyle bir şey yaptı ki!

'GALATASARAYLI FUTBOL YILDIZI OLACAK'

Geçen sezon Galatasaray'ın maçlarını evde, televizyonda seyrettiğini söyleyen Serdar Aygörmüş, "Çocukluğumdan beri fanatik Galatasaray taraftarıyım. Böyle bir hayalim vardı. Çocuğumun adını da Icardi koymak istedim. Fanatikliğimi bu şekilde belli etmek istedim. Nuri Icardi ile televizyondan Galatasaray'ın maçlarını seyrediyoruz.

Daha 3 aylık ama adını duyan şoke oluyor: Galatasaray taraftarı baba öyle bir şey yaptı ki!

Benim oğlum, geleceğin Galatasaraylı futbol yıldızı olacak. İleri zamanda Icardi yerine Nuri Icardi golleri atacak. Oğlum, 1 yaşına gelince gönül verdiğimiz takımın maçlarını İstanbul'da gidip, birlikte stadyumda seyredeceğiz.

Daha 3 aylık ama adını duyan şoke oluyor: Galatasaray taraftarı baba öyle bir şey yaptı ki!

Oğlumun, ismini verdiğim Arjantinli golcü gibi başarılı olması için uğraşacağım" diye konuştu.

SON DAKİKA