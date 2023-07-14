Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Daha 7 aylıktı: Ana kucağından düşerek can verdi!
Giriş Tarihi: 14.07.2023 14:31 Güncelleme Tarihi: 14.07.2023 14:31

Daha 7 aylıktı: Ana kucağından düşerek can verdi!

Edirne'de 7 aylık Kadir Yağız Balta, annesinin bıraktığı ana kucağından yüzüstü yere düştü. Nefessiz kalan bebek, hayatını kaybetti.

DHA
Daha 7 aylıktı: Ana kucağından düşerek can verdi!

Acı olayın adresi Edirne'nin Keşan İlçesi'ydi.

Daha 7 aylıktı: Ana kucağından düşerek can verdi!

Anne Seçil Balta, 7 aylık oğlu Kadir Yağız Balta'yı oturma odasındaki ana kucağına koyarak, diğer odaya geçti.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha 7 aylıktı: Ana kucağından düşerek can verdi!

Bu sırada Kadir Yağız, ana kucağından yüzüstü yere düştü. Bir süre nefessiz kalan Kadir Yağız'ın kalbi durdu.

Daha 7 aylıktı: Ana kucağından düşerek can verdi!

Bebeğinin yerde hareketsiz yattığını gören anne, komşularından yardım istedi.

Daha 7 aylıktı: Ana kucağından düşerek can verdi!

Komşusu olan bir hemşirenin müdahale ettiği Kadir Yağız, ihbarla gelen ambulansla Keşan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

SON DAKİKA