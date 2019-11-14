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Daha önce şahit oldunuz mu? İşte dev gemiyi böyle yaptılar!

Onları görünce bile hayretler içinde kalıyoruz. Dev gemiler nasıl yapılıyor hiç merak ettiniz mi? Günümüzün en önemli yolculuk ve taşıma yöntemlerinden biri de denizle ulaşım. Deniz ulaşımı diyince de akla elbette gemiler geliyor. Bu gemilerin kimileri ise dev diye tabir ediliyor. Lüks dev gemiler heybetleriyle hayran bırakıyor elbette ama onların nasıl yapıldığına hiç şahit oldunuz mu? Boyutlarına göre aylar yıllar süren bu deniz canavarları bakın nasıl yapılıyor!

Giriş Tarihi: 14.11.2019 11:26 Güncelleme Tarihi: 14.11.2019 11:40
Daha önce şahit oldunuz mu? İşte dev gemiyi böyle yaptılar!

İşte o çarpıcı görüntüler!

Daha önce şahit oldunuz mu? İşte dev gemiyi böyle yaptılar!

AIDAprima adlı lüks yolcu gemisinin inşası kare kare görüntülendi.

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Daha önce şahit oldunuz mu? İşte dev gemiyi böyle yaptılar!

İşte bir devin sıfırdan nasıl yapıldığını gösteren fotoğraflar...

Daha önce şahit oldunuz mu? İşte dev gemiyi böyle yaptılar!
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Daha önce şahit oldunuz mu? İşte dev gemiyi böyle yaptılar!
Daha önce şahit oldunuz mu? İşte dev gemiyi böyle yaptılar!
Daha önce şahit oldunuz mu? İşte dev gemiyi böyle yaptılar!
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