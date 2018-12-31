Dalında kalan portakalı restoranda müşterilere dağıtıyor

İlçeye bağlı Bucak Mahallesi'nde narenciye yetiştiricisi Pınar Yüceli Tataş, Tevfik Yüceli, Tacettin Yüceli, Ayşegül Yüceli ve Arif Kütük ortaklaşa 3.5 dönümlük narenciye bahçesi içerisine 700 metrekare kapalı alanda "Bizim Köy!" adlı bir restoran açtı. Girişimci arkadaşlar, bu yıl mevsimsel ve ekonomik sıkıntılar yüzünden değerlendiremedikleri ve dalında kalan portakallarını 10 kiloluk hediye paketi haline getirerek restoranlarında yemek yiyen müşterilerine ücretsiz olarak hediye etmeye başladılar.