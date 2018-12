Dalında kalan portakalı restoranda müşterilere dağıtıyor

İşletme sahiplerinden Pınar Yüceli Tataş, "Bizim Köy kahvaltı et pirzola salonunun işletmecisiyim. Portakal bahçesi içerisinde Bucak köyünde otantik bir ortam oluşturmaya çalıştık. Portakallarımızı satamadık ve satamayınca misafirlerimizle paylaşalım istedik. Portakallarımızı gelen misafirlerimize ikram olarak hediye ediyoruz. Her torbada on kilogram portakal var. Portakallarımızı satamayınca böyle bir uygulamaya karar verdik. İnsanlar çok mutlu oluyorlar, sevdiler bu uygulamayı. Yoğun bir talep ile karşı karşıyayız, müşterilerimizi ağırlamaktan memnun kalıyoruz. Mersin'den gelen müşterilerimiz vardı bu hikayeyi anlatınca çok şaşırdılar ve mutlu oldular" dedi.