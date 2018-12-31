Dalında kalan portakalı restoranda müşterilere dağıtıyor

İşletmenin ortaklarından Arif Kütük ise, "Burası Adana ve yöresinde Bucak portakalı ile ünlü bir yöre. Tesisimizde gelen müşterilerimize on kilogram portakal hediyede bulunuyoruz. Narenciyemiz bu yıl çok da para etmiyor. O konuda sıkıntımız var bu uygulama ile hem müşterilerimiz mutlu oluyor biz de mutlu oluyoruz. Gelen müşterilerimiz memnun ayrılıyorlar biz de o konuda bu memnuniyetten hoşnut oluyoruz. Vallahi insanlar çok tebessüm ediyorlar ve memnun ayrılıyorlar. Tesisimiz narenciye bölgesinin tam içerisinde. Müşterilerimize kahvaltı ve yemek türünde ikramlarımız oluyor" diye kaydetti.