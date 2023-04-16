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Haberler Yaşam 'Daltonlar' İstanbul'da! Sokakları Teksas'a çeviren suç örgütüne baskın!
Giriş Tarihi: 16.04.2023 09:54 Güncelleme Tarihi: 16.04.2023 11:08

'Daltonlar' İstanbul'da! Sokakları Teksas'a çeviren suç örgütüne baskın!

Görüntüler Teksas'tan değil İstanbul'dan. Çökertilen Barış Boyun suç örgütü üyelerinin, lüks araçların açılır tavanından çıkarak uzun namlulu silahlarla caddelerde dolaştığı tespit edildi. Korku saçmak için o anlara ilişkin görüntüleri sosyal medyada paylaştığı belirlenen örgüte operasyon düzenlendi. İşte haberin ayrıntıları...

DHA
’Daltonlar’ İstanbul’da! Sokakları Teksas’a çeviren suç örgütüne baskın!

İstanbul Emniyeti Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İtalya'da gözaltına alınarak tutuklanan organize suç örgütü lideri Barış Boyun'un yönettiği şebekeye operasyon düzenledi.

’Daltonlar’ İstanbul’da! Sokakları Teksas’a çeviren suç örgütüne baskın!

131 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Operasyonda hakkında yakalama kararı bulunan 161 şüpheliden 131'i yakalanarak gözaltına alındı

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’Daltonlar’ İstanbul’da! Sokakları Teksas’a çeviren suç örgütüne baskın!

Barış Boyun ekibinin söz konusu eylemleri para karşılığı yaptığı, örgüte yeni üyeler kazandırmak için sosyal medyayı aktif kullandıkları, örgüt üyelerinin daha önce terör de dahil olmak üzere farklı suçlara karışmış kişiler olduğu öğrenildi.

’Daltonlar’ İstanbul’da! Sokakları Teksas’a çeviren suç örgütüne baskın!

103 SUÇA KARIŞTIKLARI TESPİT EDİLDİ

Öte yandan örgüt üyelerinin daha önce Haliç Köprüsü üzerinde çıkan silahlı çatışma sonucu Cumali Aslan'ın, Kağıthane'de Ramazan Arslan isimli Kur'an Kursu hocasının, Beşiktaş'ta Ruby isimli gece kulübü önünde Yasin Keskin'in, Şişli'de Jovan Vukotic'in, Beyoğlu'nda Kasımpaşa Spor tribün lideri Yüksel Ustahüseyin'in öldürülmeleri konuları başta olmak üzere İstanbul genelinde çalıntı araç ve kasklı motosikletle işlenen toplam 103 suça karıştıkları tespit edildi.

’Daltonlar’ İstanbul’da! Sokakları Teksas’a çeviren suç örgütüne baskın!

Şüphelilerin adreslerinden, 7 adet Ak-47 marka otomatik tabanca, 2 adet Thompson otomotik tabanca, 72 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet anahtarlık tipi suikast tabancası, 6 adet av tüfeği, 2 adet çelik yelek, yaklaşık 1 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi.

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