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'Daltonlar' İstanbul'da! Sokakları Teksas'a çeviren suç örgütüne baskın!
Giriş Tarihi: 16.04.2023 09:54
Güncelleme Tarihi: 16.04.2023
11:08
'Daltonlar' İstanbul'da! Sokakları Teksas'a çeviren suç örgütüne baskın!
Görüntüler Teksas'tan değil İstanbul'dan. Çökertilen Barış Boyun suç örgütü üyelerinin, lüks araçların açılır tavanından çıkarak uzun namlulu silahlarla caddelerde dolaştığı tespit edildi. Korku saçmak için o anlara ilişkin görüntüleri sosyal medyada paylaştığı belirlenen örgüte operasyon düzenlendi. İşte haberin ayrıntıları...