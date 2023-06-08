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Haberler Yaşam Damadı 10 yıl boyunca kabusu yaşattı… Anlatılanlar Palu Ailesi'ni hatırlattı... “Müge Anlı’ya gidersen seni…"
Giriş Tarihi: 08.06.2023 13:50 Güncelleme Tarihi: 08.06.2023 16:39

Damadı 10 yıl boyunca kabusu yaşattı… Anlatılanlar Palu Ailesi'ni hatırlattı... “Müge Anlı’ya gidersen seni…"

Müge Anlı'da yeni bir Palu Ailesi vakası yaşandı. Programa katılan Altun Topçu, damadının kendisine 10 yıl boyunca yaptığı eziyeti anlattı. Türkiye şoka uğradı: Evimizi almak için bize her şeyi yaptı. Kızımı ispirtoyla yaktı. 'Müge Anlı'ya gidersen seni Bergen gibi yaparım' diye tehdit etti…

Damadı 10 yıl boyunca kabusu yaşattı… Anlatılanlar Palu Ailesi’ni hatırlattı... “Müge Anlı’ya gidersen seni…

atv'nin reyting rekoru kıran programı Müge Anlı ile Tatlı Sert, yine seyirciyi ekrana bağladı.

Damadı 10 yıl boyunca kabusu yaşattı… Anlatılanlar Palu Ailesi’ni hatırlattı... “Müge Anlı’ya gidersen seni…

10 YILLIK DAMADI...

Programa katılan Altun Topçu, kızı Elif ile katıldığı programda 10 yıllık damadının evini almak için kendisine ve ailesine yaptıklarını anlattı.

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Damadı 10 yıl boyunca kabusu yaşattı… Anlatılanlar Palu Ailesi’ni hatırlattı... “Müge Anlı’ya gidersen seni…

PALU AİLESİ'Nİ HATIRLATTI...

İddialar, şok etkisi yaratırken yaşananlar yine bir dönem gündeme damga vuran Palu Ailesi'ni hatırlattı. "Beni damadım kalp hastası yaptı" diyen Altun Topçu yaşadıklarını anlattı...

Damadı 10 yıl boyunca kabusu yaşattı… Anlatılanlar Palu Ailesi’ni hatırlattı... “Müge Anlı’ya gidersen seni…

EŞİMİN ÖLÜMÜ ŞÜPHELİ!

"Damadım Dursun Kalaycıoğlu 5 yıl önce oturduğumuz evi almak istedi. O dönem eşim hayattaydı, izin vermedi. Sonra eşim hastalandı, hastanede damadım ile kızım Seda yanında kaldı. Bu sırada eşim hayatını kaybetti. Ben onların ihmalinden dolayı öldüğünü düşürüyorum" ifadesini kullandı.

Damadı 10 yıl boyunca kabusu yaşattı… Anlatılanlar Palu Ailesi’ni hatırlattı... “Müge Anlı’ya gidersen seni…

KIZI ŞUBAT'TAN BERİ YOK!

Damadının kendisini tehdit ettiğini, evine zarar verdiğini de söyleyen Altun Topçu, "Küçük kızım Esma'yı da korkuttu. Etkisi altına aldı. Esma şubat ayından beri kayıp, kızıma ulaşamıyorum" diyerek ağladı.

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