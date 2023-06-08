Haberler Yaşam Damadı 10 yıl boyunca kabusu yaşattı… Anlatılanlar Palu Ailesi'ni hatırlattı... “Müge Anlı’ya gidersen seni…"

Giriş Tarihi: 08.06.2023 13:50 Güncelleme Tarihi: 08.06.2023 16:39

Damadı 10 yıl boyunca kabusu yaşattı… Anlatılanlar Palu Ailesi'ni hatırlattı... “Müge Anlı’ya gidersen seni…"

Müge Anlı'da yeni bir Palu Ailesi vakası yaşandı. Programa katılan Altun Topçu, damadının kendisine 10 yıl boyunca yaptığı eziyeti anlattı. Türkiye şoka uğradı: Evimizi almak için bize her şeyi yaptı. Kızımı ispirtoyla yaktı. 'Müge Anlı'ya gidersen seni Bergen gibi yaparım' diye tehdit etti…