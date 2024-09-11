Giriş Tarihi: 11.09.2024 11:46
Güncelleme Tarihi: 11.09.2024
11:46
Damadını bacaklarından vurdu: Sebebini böyle anlattı
Bursa'da boşanma davası sonrası kızı 35 yaşındaki Ayşe U.'nun 42 yaşındaki eski damadı İlyas U. tarafından adliyenin otoparkında darbedildiğini gören 59 yaşındaki Salim B. tabanca ile önce havaya ateş açtı. Daha sonra eski damadını bacaklarından vuran Salim B. olay yerinden kaçarken, hastaneye kaldırılan İlyas U., ifadesinde, "Beni öldürmeye teşebbüs etti" dedi. Polise teslim olup, "Kızıma şiddet uyguluyordu, korkutmak için havaya ateş açtım. Mermi ona isabet etti" diyen Salim B.'ye ev hapis cezası verildi.