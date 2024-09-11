Damadını bacaklarından vurdu: Sebebini böyle anlattı

'KENDİ İSTEĞİ İLE EYLEMİNE SON VERMİŞTİR'

Salim B.'nin avukatı Sedat Gülen ise savunmasında, İlyas U.'nun 12 yıllık evliliği boyunca, uyuşturucu madde etkisiyle çok kez aile fertlerine saldırdığını öne sürdü. Müvekkilinin kızını darbedilirken gördüğü için ağır tahrik altında olayı gerçekleştirdiğini ve öldürme amacı olmadığını belirten Gülen, "Evlat olduğu zaman insanın gözü dönebiliyor, mantıklı düşünemiyor bazen. O anki sinir ve duygu karışımı ile istemediği hareketler edebiliyor. Müvekkilim, damadın saldırılarına maruz kalmış bir insandır. Kendi kızına yapılan saldırı neticesinde hareket etmiştir. Dosyanın öldürmeye teşebbüs olmayacağı kanaatindeyiz. Öldürme gerektirecek bir durum yok. Müvekkil, öldürme şansına sahipken dahi yapmamıştır. Müvekkil, yere doğru ateş ederken mağdur yaralanmıştır. Müvekkilim kendi isteği ile eylemine son vermiştir. Bu da öldürme kastı ile hareket etmediğini gösterir. İstese mağduru kafasından dahi vurabilirdi. Müvekkilim kader kurbanıdır. Evladına uygulanan şiddet neticesinde hareket etmiştir. Bizzat kendimiz teslim olduk. Tutuklama bu aşamada ağır bir tedbir olacaktır" dedi.