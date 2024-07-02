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Haberler Yaşam Damat değil canavar: Karısını ve kayınpederini öldürdü! O detay yürek yaktı
Giriş Tarihi: 02.07.2024 12:05 Güncelleme Tarihi: 02.07.2024 12:05

Damat değil canavar: Karısını ve kayınpederini öldürdü! O detay yürek yaktı

Damat önce eşini ve kayınpederini bıçakladı. Sonra da araya giren kayınvalidesine saldırdı. Kanlar içinde kalan baba-kız kurtarılamadı. Tutuklanan cani ise bugün hakim karşısına çıktı. Olaydan sağ kurtulan kayınvalide, korkunç anları şöyle anlattı: Birkaç kere Meltem'e bıçağı soktu. Serkan, kızımı bıçakladığı sırada eşim kendini siper edip, kızıma sarıldı. Bu sırada sırtından bıçaklanarak öldü…

DHA
Damat değil canavar: Karısını ve kayınpederini öldürdü! O detay yürek yaktı

Dehşet dolu olay 19 Nisan gecesi Bolu'da yaşandı. Bir fabrikada işçi olarak çalışan 2 çocuk annesi Meltem Zengin ile 16 yıldır evli olduğu Serkan Zengin arasında 'kıskançlık' nedeniyle sorunlar başladı.

Damat değil canavar: Karısını ve kayınpederini öldürdü! O detay yürek yaktı

Bunun üzerine genç kadın, eşiyle yaşadığı anlaşmazlıkları ailesine anlattı. Baba Turgut Doğanyiğit ise çalıştığı fabrikanın gece vardiyasından çıkan kızını alıp eve götürdü.

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Damat değil canavar: Karısını ve kayınpederini öldürdü! O detay yürek yaktı

Serkan Zengin de eşi ve onun ailesi ile konuşmak için gece saatlerinde kayınpederinin evine gitti. Serkan Zengin, burada boşanmak istediğini söyleyen eşiyle tartıştı. İkili arasında yaşanan tartışmanın kavgaya dönüşmesinin ardından Serkan Zengin, Meltem Zengin ile kayınpederi Turgut Doğanyiğit'i bıçaklayarak öldürürken, kayınvalidesi Emine Doğanyiğit'i de kolundan bıçakladı. Olay yerinden kaçan şüpheli, polis ekipleri tarafından yakalandı.

Damat değil canavar: Karısını ve kayınpederini öldürdü! O detay yürek yaktı

Zengin'in olayda kullandığı yaklaşık 40 santim uzunluğundaki bıçak ise cinayetin işlendiği binanın yaklaşık 100 metre uzağındaki bir binanın arka bahçesinde bulundu. Şüpheli, emniyetteki sorgusu sonrası tutuklandı. Serkan Zengin hakkında eşi Meltem Zengin'e yönelik, 'Eşi kasten öldürmek' suçundan ağırlaştırılmış müebbet, kayınpederi Turgut Doğanyiğit'e yönelik 'Kasten öldürme' suçundan müebbet ve kayınvalidesi Emine Doğanyiğit'e yönelik ise 'Kadına karşı silahla yaralama' suçundan 3 yıla kadar hapis istemiyle iddianame hazırlandı. İddianame Bolu 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.

Damat değil canavar: Karısını ve kayınpederini öldürdü! O detay yürek yaktı

'ANNE BENİ KURTARIN'
Gözü önünde eşi ve kızı öldürülen Emine Doğanyiğit'in olay anını anlattığı ifadesi, iddianamede yer aldı. Doğanyiğit, kızının Serkan Zengin'e boşanmak istediğini söylediğini belirterek, "Meltem'in boşanmak istediğini tekrar söylemesi üzerine Serkan üzerindeki siyah montun koluna sakladığı siyah saplı büyük bıçağı çıkardı, '5 kişiyi temizleyeceğim' dedi. Sonra direkt olarak birkaç kere Meltem'e bıçağı soktu. Serkan, kızımı bıçakladığı sırada eşim kendini siper edip, kızıma sarıldı. Bu sırada sırtından bıçaklanarak öldü. Meltem, 'Anne beni kurtarın' diyerek koridora doğru koşmaya başladı, bu sırada evin giriş kapısının arkasında yere yığıldı. Eşim de giriş kapısının sol tarafındaki salon kapısının önüne doğru yığıldı. Serkan sonra evden kaçtı. '5 kişiyi temizleyeceğim' demesi üzerine iki torunuma da zarar vereceğini düşündüm ve hemen torunlarımı aradım. 'Babanız gelirse kapıyı açmayın, hemen bize gelin. Alt sokaktan gelin, üst sokağı kullanmayın' dedim. Sonra torunlarım geldi" dedi.

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