Damat değil canavar: Karısını ve kayınpederini öldürdü! O detay yürek yaktı

'ANNE BENİ KURTARIN'

Gözü önünde eşi ve kızı öldürülen Emine Doğanyiğit'in olay anını anlattığı ifadesi, iddianamede yer aldı. Doğanyiğit, kızının Serkan Zengin'e boşanmak istediğini söylediğini belirterek, "Meltem'in boşanmak istediğini tekrar söylemesi üzerine Serkan üzerindeki siyah montun koluna sakladığı siyah saplı büyük bıçağı çıkardı, '5 kişiyi temizleyeceğim' dedi. Sonra direkt olarak birkaç kere Meltem'e bıçağı soktu. Serkan, kızımı bıçakladığı sırada eşim kendini siper edip, kızıma sarıldı. Bu sırada sırtından bıçaklanarak öldü. Meltem, 'Anne beni kurtarın' diyerek koridora doğru koşmaya başladı, bu sırada evin giriş kapısının arkasında yere yığıldı. Eşim de giriş kapısının sol tarafındaki salon kapısının önüne doğru yığıldı. Serkan sonra evden kaçtı. '5 kişiyi temizleyeceğim' demesi üzerine iki torunuma da zarar vereceğini düşündüm ve hemen torunlarımı aradım. 'Babanız gelirse kapıyı açmayın, hemen bize gelin. Alt sokaktan gelin, üst sokağı kullanmayın' dedim. Sonra torunlarım geldi" dedi.