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Damat değil canavar: Karısını ve kayınpederini öldürdü! O detay yürek yaktı
Giriş Tarihi: 02.07.2024 12:05
Güncelleme Tarihi: 02.07.2024
12:05
Damat değil canavar: Karısını ve kayınpederini öldürdü! O detay yürek yaktı
Damat önce eşini ve kayınpederini bıçakladı. Sonra da araya giren kayınvalidesine saldırdı. Kanlar içinde kalan baba-kız kurtarılamadı. Tutuklanan cani ise bugün hakim karşısına çıktı. Olaydan sağ kurtulan kayınvalide, korkunç anları şöyle anlattı: Birkaç kere Meltem'e bıçağı soktu. Serkan, kızımı bıçakladığı sırada eşim kendini siper edip, kızıma sarıldı. Bu sırada sırtından bıçaklanarak öldü…