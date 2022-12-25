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Haberler Yaşam Danimarkalı ikizler diş yaptırmak için Zeytinburnu’na geldi! İşlemden sonra aynaya bakan kadınlar şoka girdi!
Giriş Tarihi: 25.12.2022 12:38 Güncelleme Tarihi: 25.12.2022 12:38

Danimarkalı ikizler diş yaptırmak için Zeytinburnu’na geldi! İşlemden sonra aynaya bakan kadınlar şoka girdi!

Danimarkalı ikizler, diş yaptırmak için İstanbul Zeytinburnu'ndaki bir kliniğe gitti. İşlem sonrası çene yapıları bozulan ve dişleri eksilen ikili, konuşamaz hale geldi. Toplamda 19 bin Euro ödeyen talihsiz kardeşler, yaşadıkları kabus dolu günleri şöyle özetledi…

Danimarkalı ikizler diş yaptırmak için Zeytinburnu’na geldi! İşlemden sonra aynaya bakan kadınlar şoka girdi!

Danimarkalı ikizler diş yaptırmak için İstanbul Zeytinburnu'ndaki bir kliniğe gitti. İşlem sonrası ise çene yapıları bozulan ve dişleri eksilen iki konuşamaz hale geldi. Toplamda 19 bin Euro ödeyen talihsiz ikili, yaşadıkları kabus dolu günleri şöyle özetledi…

Danimarkalı ikizler diş yaptırmak için Zeytinburnu’na geldi! İşlemden sonra aynaya bakan kadınlar şoka girdi!

Danimarkalı iki kardeş, dişlerine kaplama ve diş tacı yaptırmaya karar verdi. 31 Ekim'de İstanbul'a gelen ikizlere, anlaştıkları bir diş hastanesinde işlem yapıldı. Ancak iki kadın, ağızlarında iltihap oluştuğunu dile getirerek başka bir klinik aramaya başladı. Kaldıkları oteldeki bir kişi, onlara Suriyelilere ait olduğu belirtilen, Zeytinburnu'nda bulunan bir kliniği önerdi.

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Danimarkalı ikizler diş yaptırmak için Zeytinburnu’na geldi! İşlemden sonra aynaya bakan kadınlar şoka girdi!

Çareyi ikinci klinikte arayan ikizler, burada da tedaviye başladı ancak yine aradıklarını bulamadı. Yaklaşık 1 aylık periyotta uygulanan işlemlerin ardından ikizlerin hayatı kabusa döndü. İddiaya göre, Nicolajsen'in ağız yapısı bozulurken, Petersen'in de diş etleri çekildi, dişleri eksildi ve neredeyse konuşamaz hale geldi.

Danimarkalı ikizler diş yaptırmak için Zeytinburnu’na geldi! İşlemden sonra aynaya bakan kadınlar şoka girdi!

10 gün planladıkları işlemler için 2 aydır İstanbul'da olan ikizler, iki kliniğe toplam 18 bin 566 Euro ödedi. Şimdi bir diş hekiminde diş tedavilerine devam eden ikizler, Zeytinburnu'ndaki kliniğin yerinde gittikleri kliniğe ait bir tabela olmadığını ve kaçak işlem yapıldığını iddia etti.



Danimarkalı ikizler diş yaptırmak için Zeytinburnu’na geldi! İşlemden sonra aynaya bakan kadınlar şoka girdi!

Alicia Nicolajsen "31 Ekim'de Türkiye'ye geldik. Kaplama ve diş tacı yaptıracaktık. Anlaştığımız hastaneye geldik işlem yaptırdık 1 hafta sonra ağzımızda iltihap olduğunu fark ettik. Biz de başka bir klinik aramaya başladık, ilk kliniğin parasını da ödemiştik. Biz de farklı bir yere gitmeye karar verdik.

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