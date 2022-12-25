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Danimarkalı ikizler diş yaptırmak için Zeytinburnu’na geldi! İşlemden sonra aynaya bakan kadınlar şoka girdi!
Giriş Tarihi: 25.12.2022 12:38
Güncelleme Tarihi: 25.12.2022
12:38
Danimarkalı ikizler diş yaptırmak için Zeytinburnu’na geldi! İşlemden sonra aynaya bakan kadınlar şoka girdi!
Danimarkalı ikizler, diş yaptırmak için İstanbul Zeytinburnu'ndaki bir kliniğe gitti. İşlem sonrası çene yapıları bozulan ve dişleri eksilen ikili, konuşamaz hale geldi. Toplamda 19 bin Euro ödeyen talihsiz kardeşler, yaşadıkları kabus dolu günleri şöyle özetledi…