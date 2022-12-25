Danimarkalı ikizler diş yaptırmak için Zeytinburnu’na geldi! İşlemden sonra aynaya bakan kadınlar şoka girdi!

10 gün planladıkları işlemler için 2 aydır İstanbul'da olan ikizler, iki kliniğe toplam 18 bin 566 Euro ödedi. Şimdi bir diş hekiminde diş tedavilerine devam eden ikizler, Zeytinburnu'ndaki kliniğin yerinde gittikleri kliniğe ait bir tabela olmadığını ve kaçak işlem yapıldığını iddia etti.





