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Haberler Yaşam DAR GELİRLİYE KONUT KREDİSİ 2025: Ev almayı planlayanlara müjde! Sosyal konut projesi şartları neler, başvurular ne zaman?
Giriş Tarihi: 27.01.2025 10:50 Güncelleme Tarihi: 27.01.2025 10:50

DAR GELİRLİYE KONUT KREDİSİ 2025: Ev almayı planlayanlara müjde! Sosyal konut projesi şartları neler, başvurular ne zaman?

Ev sahibi olmayı hedefleyen vatandaşlar, düşük faizli konut kredileriyle ilgili olarak son dönemde dikkatlerini bu fırsatlara yöneltmişken, ilk kez ev alacaklar için 240 ay vadeli konut edinme süreci başlatıldı. Geçtiğimiz günlerde Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in yaptığı açıklamalarla, dar gelirli ailelere yönelik sosyal konut projesinin detayları kamuoyuna duyuruldu. Bu proje kapsamında, hane halkı gelirinin 45 bin liraya kadar olan ailelerin ödeme güçleri göz önünde bulundurulacak. Yapılan hesaplamalar neticesinde, dar gelirli aileler için aylık ödeme miktarının ortalama 15-20 bin lira arasında olması hedefleniyor. Peki, dar gelirli vatandaşlar için sunulan sosyal konut projesinin başvuru şartları neler, başvurular ne zaman başlayacak?

DAR GELİRLİYE KONUT KREDİSİ 2025: Ev almayı planlayanlara müjde! Sosyal konut projesi şartları neler, başvurular ne zaman?

Dar gelirli vatandaşlar ve ilk kez ev alacak olanlar için yeni sosyal konut projeleri için hazırlıklar sürüyor. Her yıl yaklaşık 800 bin konut ihtiyacı göz önünde bulundurularak, dar gelirli ve ilk evini alacaklar için yeni bir konut projesi hazırlanıyor. Projede, 240 ay vadeli ve yüzde 10 peşinatla ev sahibi olmak isteyenler, resmi açıklamaların ardından başvurularını yapabilecek. İşte, sosyal konut projesi ile ilgili ayrıntılar haberin devamında...

DAR GELİRLİYE KONUT KREDİSİ 2025: Ev almayı planlayanlara müjde! Sosyal konut projesi şartları neler, başvurular ne zaman?

MÜJDEYİ BAKAN ŞİMŞEK DUYURDU!

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "MÜSİAD 2024 Yılı Değerlendirmesi ve 2025 Yılı Beklentileri" programında önemli açıklamalarda bulundu. Türkiye ve dünya ekonomisine dair değerlendirmeler yapan Bakan Şimşek, ilk evini alacaklara sevindirici bir haber verdi. Ayrıca kira sorunlarına yönelik de yeni adımlar atılacağını ifade etti. Dar gelirli vatandaşların ilk konutlarına sahip olmalarının, bu dönemin öncelikli hedeflerinden biri olduğunu vurguladı.

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DAR GELİRLİYE KONUT KREDİSİ 2025: Ev almayı planlayanlara müjde! Sosyal konut projesi şartları neler, başvurular ne zaman?

DAR GELİRLİYE KONUT KREDİSİ BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Geçtiğimiz dönem yapılan projelerin başvuru şartları göz önünde bulundurulduğunda;

  • 40 ay vade ve yüzde 10 peşinat imkânı sunulacak.
  • Hane halkı gelirinin 45 bin TL'yi aşmaması gerekiyor.
  • Çekirdek aile bireylerinin üzerinde konut bulunmaması gerekiyor.
  • Evli kişilerin başvurusu için eşinin adına da konut bulunmamalı.
  • 18 yaşından büyük olan herkes, şartları sağlaması durumunda başvuru yapabilir.

DAR GELİRLİYE KONUT KREDİSİ 2025: Ev almayı planlayanlara müjde! Sosyal konut projesi şartları neler, başvurular ne zaman?

ÖDEMELER NE KADAR VE NASIL OLACAK?
Aylık hane geliri 45 bin lira olan bir kişi için ödeme kapasitesi hesaplanacak ve aylık ödemelerin ortalama 15-20 bin lira arasında olması beklenmektedir. Bu ödemeler, TOKİ konutlarında olduğu gibi her yıl memur maaş zam oranlarına paralel bir artış gösterebilir. Ancak, TOKİ bu artış oranlarını genellikle memur maaşı zam oranlarının altında tutmaya özen göstermektedir.

DAR GELİRLİYE KONUT KREDİSİ 2025: Ev almayı planlayanlara müjde! Sosyal konut projesi şartları neler, başvurular ne zaman?

SOSYAL KONUT PROJESİ BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Dar ve orta gelirliler için sosyal konut projesinin başvuru tarihleri henüz belli olmadı. Konu ile ilişkin gelişmeler yaşandığında haberlerde yer verilecektir.

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