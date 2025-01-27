DAR GELİRLİYE KONUT KREDİSİ 2025: Ev almayı planlayanlara müjde! Sosyal konut projesi şartları neler, başvurular ne zaman?

ÖDEMELER NE KADAR VE NASIL OLACAK?

Aylık hane geliri 45 bin lira olan bir kişi için ödeme kapasitesi hesaplanacak ve aylık ödemelerin ortalama 15-20 bin lira arasında olması beklenmektedir. Bu ödemeler, TOKİ konutlarında olduğu gibi her yıl memur maaş zam oranlarına paralel bir artış gösterebilir. Ancak, TOKİ bu artış oranlarını genellikle memur maaşı zam oranlarının altında tutmaya özen göstermektedir.