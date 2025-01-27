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DAR GELİRLİYE KONUT KREDİSİ 2025: Ev almayı planlayanlara müjde! Sosyal konut projesi şartları neler, başvurular ne zaman?
Giriş Tarihi: 27.01.2025 10:50
Güncelleme Tarihi: 27.01.2025
10:50
DAR GELİRLİYE KONUT KREDİSİ 2025: Ev almayı planlayanlara müjde! Sosyal konut projesi şartları neler, başvurular ne zaman?
Ev sahibi olmayı hedefleyen vatandaşlar, düşük faizli konut kredileriyle ilgili olarak son dönemde dikkatlerini bu fırsatlara yöneltmişken, ilk kez ev alacaklar için 240 ay vadeli konut edinme süreci başlatıldı. Geçtiğimiz günlerde Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in yaptığı açıklamalarla, dar gelirli ailelere yönelik sosyal konut projesinin detayları kamuoyuna duyuruldu. Bu proje kapsamında, hane halkı gelirinin 45 bin liraya kadar olan ailelerin ödeme güçleri göz önünde bulundurulacak. Yapılan hesaplamalar neticesinde, dar gelirli aileler için aylık ödeme miktarının ortalama 15-20 bin lira arasında olması hedefleniyor. Peki, dar gelirli vatandaşlar için sunulan sosyal konut projesinin başvuru şartları neler, başvurular ne zaman başlayacak?