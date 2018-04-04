Dashik Gubonova 13 yıldır saçlarını kestirmiyor

Rus Dashik Gubonova, tam 13 yıldır saçlarını kestirmeyi reddediyor. Amacı da yerleri süpürene kadar kumral saçlarına makas değdirmemek. Dashik Gubanova, ünlü masal kahramanı Rapunzel gibi olan uzun saçlarıyla çekip paylaştığı fotoğraflar sayesinde önce ülkesinin Instagram fenomeni oldu sonra da tüm dünyanın. Dashik Gubanova , her gün takipçilerinden onlarca soru alıyor. Genellikle merak edilen yanıt, saçlarının bakımını nasıl yaptığı. Genç kadın kısa bir sürede dünyanın dört bir yanından milyonlarca takipçi edindi. İşte Dashik Gubahova Freckle'ın çarpıcı paylaşımlarından örnekler.