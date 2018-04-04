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dır saçlarını kestirmiyor

Giriş Tarihi: 04.04.2018 17:02 Güncelleme Tarihi: 04.04.2018 17:04
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dır saçlarını kestirmiyor
Dashik Gubonova 13 yıldır saçlarını kestirmiyor

Rus , tam dır saçlarını kestirmeyi reddediyor.

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dır saçlarını kestirmiyor
Dashik Gubonova 13 yıldır saçlarını kestirmiyor

Amacı da "yerleri süpürene kadar" kumral saçlarına makas değdirmemek.

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dır saçlarını kestirmiyor
Dashik Gubonova 13 yıldır saçlarını kestirmiyor

Dashik Gubanova, ünlü masal kahramanı Rapunzel gibi olan uzun saçlarıyla çekip paylaştığı fotoğraflar sayesinde önce ülkesinin Instagram fenomeni oldu sonra da tüm dünyanın.

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dır saçlarını kestirmiyor
Dashik Gubonova 13 yıldır saçlarını kestirmiyor

Dashik Gubanova , her gün takipçilerinden onlarca soru alıyor. Genellikle merak edilen yanıt, saçlarının bakımını nasıl yaptığı.

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dır saçlarını kestirmiyor
Dashik Gubonova 13 yıldır saçlarını kestirmiyor

Genç kadın kısa bir sürede dünyanın dört bir yanından milyonlarca takipçi edindi.

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dır saçlarını kestirmiyor
Dashik Gubonova 13 yıldır saçlarını kestirmiyor

İşte Dashik Gubahova Freckle'ın çarpıcı paylaşımlarından örnekler.

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dır saçlarını kestirmiyor
Dashik Gubonova 13 yıldır saçlarını kestirmiyor
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