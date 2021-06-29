Datça sahiline vurdu! Vatandaşlar gözlerine inanamadı

Köpek balığının bulunduğu koya gelen İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'nde görevli Su Ürünleri Mühendisleri Servet Kutlu ve Fatih Aydoğan deniz kenarında bulunan köpek balığının su üzerinde hareketsiz olduğunu ve öldüğünü belirledi.