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Haberler Yaşam Datça sahiline vurdu! Vatandaşlar gözlerine inanamadı
Giriş Tarihi: 29.06.2021 15:52 Güncelleme Tarihi: 29.06.2021 15:55

Datça sahiline vurdu! Vatandaşlar gözlerine inanamadı

Muğla Datça'da kıyıya vuran 3 metre boyundaki dev köpek balığını gören vatandaşlar gözlerine inanamadı.

Datça sahiline vurdu! Vatandaşlar gözlerine inanamadı

Edinilen bilgiye göre, sabah saatlerinde Datça Gereme Koyu'nda kıyıya yakın bir noktada denizde köpek balığı gören vatandaşlar durumu Sahil Güvenlik ekiplerine bildirdi.

Datça sahiline vurdu! Vatandaşlar gözlerine inanamadı

Yapılan ihbar ile bölgeye Datça İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

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Datça sahiline vurdu! Vatandaşlar gözlerine inanamadı

Köpek balığının bulunduğu koya gelen İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'nde görevli Su Ürünleri Mühendisleri Servet Kutlu ve Fatih Aydoğan deniz kenarında bulunan köpek balığının su üzerinde hareketsiz olduğunu ve öldüğünü belirledi.

Datça sahiline vurdu! Vatandaşlar gözlerine inanamadı

Çevredekilerin yardımı ile sahile çekilen köpekbalığının Bozcamgöz türünde olduğu ve tahminen hamile olduğu tespit edildi.

Datça sahiline vurdu! Vatandaşlar gözlerine inanamadı

Yapılan incelemelerin ardından ölü köpekbalığı belediye ekipleri tarafından bulunduğu yerden kaldırıldı.

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