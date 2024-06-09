Datça’da kıyı işgali denetiminde şok gerçek! Uyanık muhtar: Hazine arazilerini parsel parsel satmış

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının başlattığı 'denizler halkındır' projesi kapsamında Ege'nin incisi Muğla'nın Datça ilçesinde denetim yapan ekipler, hazineye ait bazı arazilerin Mesudiye muhtarı tarafından satıldığını ortaya çıkardı.



