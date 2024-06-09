Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Datça’da kıyı işgali denetiminde şok gerçek! Uyanık muhtar: Hazine arazilerini parsel parsel satmış 
Giriş Tarihi: 09.06.2024 06:41 Güncelleme Tarihi: 09.06.2024 06:43

Datça’da kıyı işgali denetiminde şok gerçek! Uyanık muhtar: Hazine arazilerini parsel parsel satmış

Ege'nin incisi Muğla'nın Datça ilçesinde denetim yapan ekipler, hazineye ait bazı arazilerin Mesudiye muhtarı tarafından satıldığını ortaya çıkardı. Muhtar hakkında suç duyurusunda bulunulurken, mağdur sayısının artabileceği belirtildi.

Hayrettin ŞAŞMAZ
Datça’da kıyı işgali denetiminde şok gerçek! Uyanık muhtar: Hazine arazilerini parsel parsel satmış

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının başlattığı 'denizler halkındır' projesi kapsamında Ege'nin incisi Muğla'nın Datça ilçesinde denetim yapan ekipler, hazineye ait bazı arazilerin Mesudiye muhtarı tarafından satıldığını ortaya çıkardı.

Datça’da kıyı işgali denetiminde şok gerçek! Uyanık muhtar: Hazine arazilerini parsel parsel satmış

Datça'nın Mesudiye mahallesi muhtarı Cüneyt Akdeniz hakkında suç duyurusunda bulunulurken, mağdur sayısının artabileceği belirtildi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Datça’da kıyı işgali denetiminde şok gerçek! Uyanık muhtar: Hazine arazilerini parsel parsel satmış

Bakanlığının başlattığı 'denizler halkındır' projesi kapsamında, Muğla kıyıları mercek altına alındı.

Datça’da kıyı işgali denetiminde şok gerçek! Uyanık muhtar: Hazine arazilerini parsel parsel satmış

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Muğla İl Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından kıyıları işgal ettiği tespit edilen kaçak yapılar, denetlenerek yıkım işlemleri yapılıyor.

Datça’da kıyı işgali denetiminde şok gerçek! Uyanık muhtar: Hazine arazilerini parsel parsel satmış

MUHTAR PARSEL PARSEL SATMIŞ

Muğla'nın Datça ilçesi Mesudiye mahallesinde denetim yapan ekipler, hazineye ait arazilerin sahte şekilde satıldığını ortaya çıkardı.

SON DAKİKA