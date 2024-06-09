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Datça’da kıyı işgali denetiminde şok gerçek! Uyanık muhtar: Hazine arazilerini parsel parsel satmış
Giriş Tarihi: 09.06.2024 06:41
Güncelleme Tarihi: 09.06.2024
06:43
Datça’da kıyı işgali denetiminde şok gerçek! Uyanık muhtar: Hazine arazilerini parsel parsel satmış
Ege'nin incisi Muğla'nın Datça ilçesinde denetim yapan ekipler, hazineye ait bazı arazilerin Mesudiye muhtarı tarafından satıldığını ortaya çıkardı. Muhtar hakkında suç duyurusunda bulunulurken, mağdur sayısının artabileceği belirtildi.