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Haberler Yaşam Dct Trading halka arz sonuçları sorgulama || Dct Trading Dış Ticaret (DCTTR) halka arz sonuçları açıklandı mı, kaç lot verdi?
Giriş Tarihi: 28.07.2024 12:16 Güncelleme Tarihi: 28.07.2024 12:16

Dct Trading halka arz sonuçları sorgulama || Dct Trading Dış Ticaret (DCTTR) halka arz sonuçları açıklandı mı, kaç lot verdi?

Dct Trading halka arz sonuçları araştırılıyor. 25-26 Temmuz 2024 tarihleri arasında Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) onayı ile talep toplama işlemi gerçekleştirilen Dct Trading Dış Ticaret A.Ş. halka arz sonuçlarının açıklanmasıyla borsada işlem görecek. Borsa gündemini yakından takip eden yatırımcılar, "Dct Trading (DCTTR) halka arz sonuçları açıklandı mı, kaç lot verdi, borsada ne zaman işlem görecek?" sorularına yanıt aramak için arama motorlarına yöneldi. İşte Dct Trading BİST işlem tarihi hakkında son gelişmeler.

Dct Trading halka arz sonuçları sorgulama || Dct Trading Dış Ticaret DCTTR halka arz sonuçları açıklandı mı, kaç lot verdi?

Dct Trading halka arz sonuçları gündemdeki yerini aldı. Bilindiği üzere, 14,00 TL hisse fiyatından halka arz olan şirketin paylarının eşit dağıtılacağı açıklanmıştı ve 25-26 Temmuz 2024 tarihleri arasında SPK'nın onayıyla halka arz odu. Peki, Dct Trading (DCTTR) halka arz sonuçları açıklandı mı, kaç lot verdi, borsada ne zaman işlem görecek? İşte, detaylar…

Dct Trading halka arz sonuçları sorgulama || Dct Trading Dış Ticaret DCTTR halka arz sonuçları açıklandı mı, kaç lot verdi?

DCT TRADİNG DIŞ TİCARET (DCTTR) HALKA ARZ OLDU!

Dct Trading Dış Ticaret A.Ş. 25-26 Temmuz 2024 tarihleri arasında SPK'nın onayıyla halka arz odu.

Talep işlemlerinin bitmesiyle birlikte şirket DCTTR borsa kodu ile işlem görecek.

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Dct Trading halka arz sonuçları sorgulama || Dct Trading Dış Ticaret DCTTR halka arz sonuçları açıklandı mı, kaç lot verdi?

DCT TRADİNG DIŞ TİCARET HALKA ARZ BİLGİLERİ

Halka arz tarihi: 25-26 Temmuz 2024

Dağıtım Yöntemi: Eşit Dağıtım

Pay: 37,500,000

Hisse Fiyatı: 14,00 TL

Bist Kodu: DCTTR

Halka Arz Büyüklüğü: 525 Milyon TL

Dct Trading halka arz sonuçları sorgulama || Dct Trading Dış Ticaret DCTTR halka arz sonuçları açıklandı mı, kaç lot verdi?

DCT TRADİNG DIŞ TİCARET HALKA ARZ FİYATI NE KADAR, EŞİT Mİ ORANSAL MI?

Hisse fiyatı 14,00 TL olarak belirlenen payların eşit dağıtım yöntemi ile dağıtılmasına karar verildi.

SPK ile paylaşılan bilgilere göre, DCTTR halka arz açıklık oranı %28,85 olarak belirlendi.

Rönesans Gayrimenkul Ana Pazar'da işlem görecek.

Dct Trading halka arz sonuçları sorgulama || Dct Trading Dış Ticaret DCTTR halka arz sonuçları açıklandı mı, kaç lot verdi?

DCT TRADING KAÇ LOT VERİR?

Olası tablo şöyle:

- 1.1 Milyon katılım ~ 34 Lot (476 TL).
- 1.5 Milyon katılım ~ 25 Lot (350 TL).
- 1.9 Milyon katılım ~ 20 Lot (280 TL).
- 2.3 Milyon katılım ~ 17 Lot (238 TL).
- 2.7 Milyon katılım ~ 14 Lot (196 TL).
- 3.1 Milyon katılım ~ 12 Lot (168 TL).
- 3.5 Milyon katılım ~ 11 Lot (154 TL).
- 3.9 Milyon katılım ~ 10 Lot (140 TL).

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