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Dct Trading halka arz sonuçları sorgulama || Dct Trading Dış Ticaret (DCTTR) halka arz sonuçları açıklandı mı, kaç lot verdi?
Giriş Tarihi: 28.07.2024 12:16
Güncelleme Tarihi: 28.07.2024
12:16
Dct Trading halka arz sonuçları sorgulama || Dct Trading Dış Ticaret (DCTTR) halka arz sonuçları açıklandı mı, kaç lot verdi?
Dct Trading halka arz sonuçları araştırılıyor. 25-26 Temmuz 2024 tarihleri arasında Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) onayı ile talep toplama işlemi gerçekleştirilen Dct Trading Dış Ticaret A.Ş. halka arz sonuçlarının açıklanmasıyla borsada işlem görecek. Borsa gündemini yakından takip eden yatırımcılar, "Dct Trading (DCTTR) halka arz sonuçları açıklandı mı, kaç lot verdi, borsada ne zaman işlem görecek?" sorularına yanıt aramak için arama motorlarına yöneldi. İşte Dct Trading BİST işlem tarihi hakkında son gelişmeler.