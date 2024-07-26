Dct Trading halka arz sonuçları ne zaman açıklanacak? (DCTTR) Dct Trading halka arz kaç lot verir, hisse fiyatı ne kadar?

Dct Trading halka arz sonuçları ne zaman açıklanacak sorusu gündemdeki yerini aldı. DCTTR borsa koduyla işlem görecek şirket talep toplama işlemlerini 26 Temmuz günü bitiriyor. DCT Trading kaç lot verir yatırımcıların en çok merak ettiği konular arasında. Peki; Dct Trading halka arz borsada ne zaman işlem görecek, hisse fiyatı ne kadar, hangi bankalarda var?