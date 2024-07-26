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Dct Trading halka arz sonuçları ne zaman açıklanacak? (DCTTR) Dct Trading halka arz kaç lot verir, hisse fiyatı ne kadar?
Giriş Tarihi: 26.07.2024 14:53
Güncelleme Tarihi: 26.07.2024
15:01
Dct Trading halka arz sonuçları ne zaman açıklanacak? (DCTTR) Dct Trading halka arz kaç lot verir, hisse fiyatı ne kadar?
Dct Trading Dış Ticaret A.Ş. talep toplamaya devam ediyor. Talebin son gününde yatırımcılar 'Dct Trading kaç lot verir' sorusuna yanıt aramaya başladı. SPK bülteni ile Dct Trading hisse fiyatı, borsa işlem tarihi, banka bilgisi ve katılım endeksi de sorgulananlar arasında. Peki; 2024 Dct Trading halka arz sonuçları ne zaman açıklanacak, borsada ne zaman işlem görecek? İşte, detaylar...