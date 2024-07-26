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Haberler Yaşam Dct Trading halka arz sonuçları ne zaman açıklanacak? (DCTTR) Dct Trading halka arz kaç lot verir, hisse fiyatı ne kadar?
Giriş Tarihi: 26.07.2024 14:53 Güncelleme Tarihi: 26.07.2024 15:01

Dct Trading halka arz sonuçları ne zaman açıklanacak? (DCTTR) Dct Trading halka arz kaç lot verir, hisse fiyatı ne kadar?

Dct Trading Dış Ticaret A.Ş. talep toplamaya devam ediyor. Talebin son gününde yatırımcılar 'Dct Trading kaç lot verir' sorusuna yanıt aramaya başladı. SPK bülteni ile Dct Trading hisse fiyatı, borsa işlem tarihi, banka bilgisi ve katılım endeksi de sorgulananlar arasında. Peki; 2024 Dct Trading halka arz sonuçları ne zaman açıklanacak, borsada ne zaman işlem görecek? İşte, detaylar...

Dct Trading halka arz sonuçları ne zaman açıklanacak? DCTTR Dct Trading halka arz kaç lot verir, hisse fiyatı ne kadar?

Dct Trading halka arz sonuçları ne zaman açıklanacak sorusu gündemdeki yerini aldı. DCTTR borsa koduyla işlem görecek şirket talep toplama işlemlerini 26 Temmuz günü bitiriyor. DCT Trading kaç lot verir yatırımcıların en çok merak ettiği konular arasında. Peki; Dct Trading halka arz borsada ne zaman işlem görecek, hisse fiyatı ne kadar, hangi bankalarda var?

Dct Trading halka arz sonuçları ne zaman açıklanacak? DCTTR Dct Trading halka arz kaç lot verir, hisse fiyatı ne kadar?

DCT TRADİNG HALKA ARZ TALEP TOPLAMA TAMAMLANIYOR

Dct Trading Dış Ticaret A.Ş. halka arzında 2 gün boyunca talep topladı. 25 Temmuz itibarıyla alınmaya başlanan talepler 26 Temmuz itibarıyla bugün son bulacak.

Talep işlemlerinin bitmesiyle birlikte şirket DCTTR borsa kodu ile işlem görecek.

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Dct Trading halka arz sonuçları ne zaman açıklanacak? DCTTR Dct Trading halka arz kaç lot verir, hisse fiyatı ne kadar?

DCT TRADİNG HALKA ARZ FİYATI NE KADAR, EŞİT Mİ ORANSAL MI?

Halka arz tarihi: 25-26 Temmuz 2024

Dağıtım Yöntemi: Eşit Dağıtım

Pay: 37,500,000

Hisse Fiyatı: 14 TL

Bist Kodu: DCTTR

Halka Arz Büyüklüğü: 525 Milyon TL

Dct Trading halka arz sonuçları ne zaman açıklanacak? DCTTR Dct Trading halka arz kaç lot verir, hisse fiyatı ne kadar?

DCT TRADING KAÇ LOT VERİR?

Olası tablo şöyle:

- 1.1 Milyon katılım ~ 34 Lot (476 TL).
- 1.5 Milyon katılım ~ 25 Lot (350 TL).
- 1.9 Milyon katılım ~ 20 Lot (280 TL).
- 2.3 Milyon katılım ~ 17 Lot (238 TL).
- 2.7 Milyon katılım ~ 14 Lot (196 TL).
- 3.1 Milyon katılım ~ 12 Lot (168 TL).
- 3.5 Milyon katılım ~ 11 Lot (154 TL).
- 3.9 Milyon katılım ~ 10 Lot (140 TL).

Dct Trading halka arz sonuçları ne zaman açıklanacak? DCTTR Dct Trading halka arz kaç lot verir, hisse fiyatı ne kadar?

DCT TRADING HALKA ARZ SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Dct Trading Dış Ticaret A.Ş. taleplerini en son 26 Temmuz tarihinde alacak. Önceki halka arzlara bakıldığında sonuçların 2-3 gün içerisinde yatırımcılar ile buluşması bekleniyor.

Hafta sonuna girilmesiyle birlikte sonuçlar yeni haftada bekleniyor.

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