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Dct Trading halka arz sonuçları tıkla-sorgula! || Dct Trading halka arz kaç lot verdi, borsada ne zaman işlem görecek? DCTTR borsa işlem tarihi
Giriş Tarihi: 29.07.2024 07:46
Güncelleme Tarihi: 29.07.2024
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Dct Trading halka arz sonuçları yatırımcıların gündemindeki yerini aldı. 25-26 Temmuz 2024 tarihleri arasında SPK onayı ile 14 TL'den talep toplayan Dct Trading Dış Ticaret A.Ş. halka arz sonuçlarının açıklanmasıyla borsada işlem görecek. Peki, Dct Trading halka arz kaç lot verdi, borsada ne zaman işlem görecek? İşte Dct Trading (DCTTR) BİST işlem tarihi ve diğer tüm gelişmeler…