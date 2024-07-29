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Haberler Yaşam Dct Trading halka arz sonuçları tıkla-sorgula! || Dct Trading halka arz kaç lot verdi, borsada ne zaman işlem görecek? DCTTR borsa işlem tarihi
Giriş Tarihi: 29.07.2024 07:46 Güncelleme Tarihi: 29.07.2024 07:47

Dct Trading halka arz sonuçları tıkla-sorgula! || Dct Trading halka arz kaç lot verdi, borsada ne zaman işlem görecek? DCTTR borsa işlem tarihi

Dct Trading halka arz sonuçları yatırımcıların gündemindeki yerini aldı. 25-26 Temmuz 2024 tarihleri arasında SPK onayı ile 14 TL'den talep toplayan Dct Trading Dış Ticaret A.Ş. halka arz sonuçlarının açıklanmasıyla borsada işlem görecek. Peki, Dct Trading halka arz kaç lot verdi, borsada ne zaman işlem görecek? İşte Dct Trading (DCTTR) BİST işlem tarihi ve diğer tüm gelişmeler…

Dct Trading halka arz sonuçları tıkla-sorgula! || Dct Trading halka arz kaç lot verdi, borsada ne zaman işlem görecek? DCTTR borsa işlem tarihi

Dct Trading halka arz sonuçları araştırılıyor. Katılım endeksine uygun olarak 14,00 TL hisse fiyatından halka arz olan şirketin payları eşit dağıtılacak. Sonuçların açıklamasının ardından şirket DCTTR hisse koduyla Ana Pazar'da işlem görecek. Peki, Dct Trading halka arz kaç lot verdi, borsada ne zaman işlem görecek? İşte detaylar…

Dct Trading halka arz sonuçları tıkla-sorgula! || Dct Trading halka arz kaç lot verdi, borsada ne zaman işlem görecek? DCTTR borsa işlem tarihi

DCT TRADING HALKA ARZ TALEP TOPLAMA İŞLEMLERİ SONA ERDİ!

Dct Trading Dış Ticaret A.Ş. 25-26 Temmuz 2024 tarihleri arasında SPK'nın onayıyla talep topladı.

Talep işlemlerinin bitmesiyle birlikte şirket DCTTR borsa kodu ile işlem görecek.

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Dct Trading halka arz sonuçları tıkla-sorgula! || Dct Trading halka arz kaç lot verdi, borsada ne zaman işlem görecek? DCTTR borsa işlem tarihi

DCT TRADİNG DIŞ TİCARET HALKA ARZ BİLGİLERİ

Halka arz tarihi: 25-26 Temmuz 2024

Dağıtım Yöntemi: Eşit Dağıtım

Pay: 37,500,000

Hisse Fiyatı: 14,00 TL

Bist Kodu: DCTTR

Halka Arz Büyüklüğü: 525 Milyon TL

Dct Trading halka arz sonuçları tıkla-sorgula! || Dct Trading halka arz kaç lot verdi, borsada ne zaman işlem görecek? DCTTR borsa işlem tarihi

DCT TRADİNG DIŞ TİCARET HALKA ARZ FİYATI NE KADAR, EŞİT Mİ ORANSAL MI?

Hisse fiyatı 14,00 TL olarak belirlenen payların eşit dağıtım yöntemi ile dağıtılmasına karar verildi.

SPK ile paylaşılan bilgilere göre, DCTTR halka arz açıklık oranı %28,85 olarak belirlendi.

Rönesans Gayrimenkul Ana Pazar'da işlem görecek.

Dct Trading halka arz sonuçları tıkla-sorgula! || Dct Trading halka arz kaç lot verdi, borsada ne zaman işlem görecek? DCTTR borsa işlem tarihi

DCT TRADING KAÇ LOT VERİR?

Olası tablo şöyle:

- 1.1 Milyon katılım ~ 34 Lot (476 TL).
- 1.5 Milyon katılım ~ 25 Lot (350 TL).
- 1.9 Milyon katılım ~ 20 Lot (280 TL).
- 2.3 Milyon katılım ~ 17 Lot (238 TL).
- 2.7 Milyon katılım ~ 14 Lot (196 TL).
- 3.1 Milyon katılım ~ 12 Lot (168 TL).
- 3.5 Milyon katılım ~ 11 Lot (154 TL).
- 3.9 Milyon katılım ~ 10 Lot (140 TL).

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