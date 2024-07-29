Dct Trading halka arz sonuçları tıkla-sorgula! || Dct Trading halka arz kaç lot verdi, borsada ne zaman işlem görecek? DCTTR borsa işlem tarihi

DCT TRADING KAÇ LOT VERİR?

Olası tablo şöyle:

- 1.1 Milyon katılım ~ 34 Lot (476 TL).

- 1.5 Milyon katılım ~ 25 Lot (350 TL).

- 1.9 Milyon katılım ~ 20 Lot (280 TL).

- 2.3 Milyon katılım ~ 17 Lot (238 TL).

- 2.7 Milyon katılım ~ 14 Lot (196 TL).

- 3.1 Milyon katılım ~ 12 Lot (168 TL).

- 3.5 Milyon katılım ~ 11 Lot (154 TL).

- 3.9 Milyon katılım ~ 10 Lot (140 TL).