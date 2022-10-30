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Dedektif gibi iz süren koca karısının sevgilisini bakın nasıl buldu: Meğer işteyken eve alıyormuş!
Giriş Tarihi: 30.10.2022 14:26
Güncelleme Tarihi: 30.10.2022
14:26
Dedektif gibi iz süren koca karısının sevgilisini bakın nasıl buldu: Meğer işteyken eve alıyormuş!
25 yaşındaki Aykut Üge, 18 yaşındaki Cemre Tütüncü ile evlendi. Genç adam eşinin eski sevgilisiyle yeniden birlikte olduğunu öğrendi. Dedektif gibi iz süren Üge, "Ben işteyken eve onu alıyormuş" dedi. İşte ihanetin hikayesi…