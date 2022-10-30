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Giriş Tarihi: 30.10.2022 14:26 Güncelleme Tarihi: 30.10.2022 14:26

Dedektif gibi iz süren koca karısının sevgilisini bakın nasıl buldu: Meğer işteyken eve alıyormuş!

25 yaşındaki Aykut Üge, 18 yaşındaki Cemre Tütüncü ile evlendi. Genç adam eşinin eski sevgilisiyle yeniden birlikte olduğunu öğrendi. Dedektif gibi iz süren Üge, "Ben işteyken eve onu alıyormuş" dedi. İşte ihanetin hikayesi…

TOLGA YANIK
Dedektif gibi iz süren koca karısının sevgilisini bakın nasıl buldu: Meğer işteyken eve alıyormuş!

Film gibi olay, Akhisar ilçesinde yaşandı. İlçede beton mikseri şoförlüğü yapan Aykut Üge, 2021 yılının Ağustos ayında resmi nikah yaparak Cemre Tütüncü ile dünya evine girdi. Çift, pandemi nedeniyle erteledikleri düğünlerini ise bu yıl Ağustos ayında gerçekleştirdi. Aykut Üge son 5 aydır eşinin hareketlerinden şüphelenmeye başladı. Üge, geceleri uyamayan, sürekli telefonla yazışmalar yapan eşinin kiminle görüştüğünü bulabilmek için dedektif gibi iz sürdü.

Dedektif gibi iz süren koca karısının sevgilisini bakın nasıl buldu: Meğer işteyken eve alıyormuş!

Aykut Üge, eşinin Ö.K. isimli bir kişi ile konuştuğu duyumunu alınca bu kişiyi bulmak için harekete geçti. Kuzeni D.T'ye sosyal medya üzerinden arkadaşlık teklifi ettiren ve mesajlaştıran Üge, daha sonra Ö.K. ile buluşturma ayarlattı. 23 Ekim günü buluşma yerine gelen Ö.K. karşısında Üge'yi görünce büyük bir şok yaşadı.

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Dedektif gibi iz süren koca karısının sevgilisini bakın nasıl buldu: Meğer işteyken eve alıyormuş!

Her şeyi itiraf eden Ö.K., yıl başında askerden geldiğini, daha önce 1 yıl kadar sevgilisi olan Cemre'nin evlendiğini öğrendiğini, Mayıs ayından itibaren sık sık telefonla görüştüklerini, kendisi evde yokken evine girip çıktığını itiraf etti.

Dedektif gibi iz süren koca karısının sevgilisini bakın nasıl buldu: Meğer işteyken eve alıyormuş!

Yaptıklarından pişmanlık duyduğunu anlatan Ö.K. boşanma davasında da Aykut Üge lehine tanıklık yapacağını, Cemre'nin kendisine attığı mesajları da sakladığını söyledi.

Dedektif gibi iz süren koca karısının sevgilisini bakın nasıl buldu: Meğer işteyken eve alıyormuş!

Tek isteğinin boşanmak olduğunu söyleyen Aykut Üge, "Daha iki ay önce düğün yaptık. Madem böyle bir şey var neden evlendi? Sonradan öğrendim ki eski sevgilisi ile görüşüyormuş. Ben işteyken eve alıyormuş. Her şeyi öğrendim her şey delilli ispatlı. İşimi gücümü boşladım dedektif gibi gerçeği ortaya çıkarmaya çalıştım.

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