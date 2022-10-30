Dedektif gibi iz süren koca karısının sevgilisini bakın nasıl buldu: Meğer işteyken eve alıyormuş!

Tek isteğinin boşanmak olduğunu söyleyen Aykut Üge, "Daha iki ay önce düğün yaptık. Madem böyle bir şey var neden evlendi? Sonradan öğrendim ki eski sevgilisi ile görüşüyormuş. Ben işteyken eve alıyormuş. Her şeyi öğrendim her şey delilli ispatlı. İşimi gücümü boşladım dedektif gibi gerçeği ortaya çıkarmaya çalıştım.