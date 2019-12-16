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avcıları, dalgaların geri getirdiği turistlerin düşürdüğü altınları arıyor

'nın Alanya ilçesinde yağışlı ve fırtınalı havanın ardından dedektörlerle kumsallara akın edenler dikkat çekiyor. Turistlerin mavi bayraklı pilajlardan çekildiği zamanlarda sahildeki manzara, işin iç yüzünü bilmeyenleri şaşkına çeviriyor. Her yağışlı hava ve fırtına sonrası ellerinde dedektörle sahile gelenler, tatilcilerin yüzerken veya güneşlenirken kaybettiği ve değerli eşyaları ile madeni para arıyor.

İHA Yaşam
Giriş Tarihi: 16.12.2019 16:44 Güncelleme Tarihi: 16.12.2019 16:46
Define avcıları, dalgaların geri getirdiği turistlerin düşürdüğü altınları arıyor

Dünyaca ünlü mavi bayraklı Kleopatra Plajı ile Damlataş Plajı her yaz yerli ve yabancı binlerce turisti ağırlıyor. Ancak turistlerin çekildiği zamanlarda kumsalda ilginç görüntüler de yaşanıyor.

Define avcıları, dalgaların geri getirdiği turistlerin düşürdüğü altınları arıyor

Yazın tatilcilerin akınına uğrayan plajlar, kışın da tatilciler yerine, elindeki elektronik cihazın çıkardığı sesleri kulaklıkla dinleyerek dedektörle değerli eşya ve madeni para arayanlara kalıyor.

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Define avcıları, dalgaların geri getirdiği turistlerin düşürdüğü altınları arıyor

Her yağışlı hava ve fırtına sonrası ellerinde dedektörle sahile gelenler, tatilcilerin yüzerken veya güneşlenirken kaybettiği ve değerli eşyaları ile madeni para arıyor.

Define avcıları, dalgaların geri getirdiği turistlerin düşürdüğü altınları arıyor
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Define avcıları, dalgaların geri getirdiği turistlerin düşürdüğü altınları arıyor
Define avcıları, dalgaların geri getirdiği turistlerin düşürdüğü altınları arıyor
Define avcıları, dalgaların geri getirdiği turistlerin düşürdüğü altınları arıyor
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