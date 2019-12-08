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  • Define avcılarının hedefi olan tarihi Güzelce Kemerine polis önlemi

avcılarının hedefi olan tarihi polis önlemi

Sultangazi'de 'ın eserlerinden Tarihi Güzelce Kemeri avcılarının hedefi olmuş ve 5 metre derinliğinde çukurlar açılmıştı. Kazma ve küreklerle çukurları kapatan polis ekipleri, kemerin çevresinde saat başı devriye atıyor.

DHA Yaşam
Giriş Tarihi: 08.12.2019 19:37 Güncelleme Tarihi: 08.12.2019 19:39
Define avcılarının hedefi olan tarihi Güzelce Kemerine polis önlemi

Sultangazi'de Cebeci köyü sınırlarında bulunan 'ın eserlerinden tarihi Güzelce Kemeri avcılarının hedefi olmuş ve kemerin çevresinde derinliği 5 metreyi bulan çukurlar açılmıştı.

Define avcılarının hedefi olan tarihi Güzelce Kemerine polis önlemi

İl Emniyet Müdür'ü Mustafa Çalışkan'ın talimatıyla Sultangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçti.

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Define avcılarının hedefi olan tarihi Güzelce Kemerine polis önlemi

Ekipler, kazma ve küreklerle çukurları kapatırken, tarihi kemerin çevresinde güvenlik önlemlerini artırdı.

Define avcılarının hedefi olan tarihi Güzelce Kemerine polis önlemi

Güzelce Kemerinin çevresinde saat başı devriye atan ekipler, avcılarını yakalamak için çalışma başlattı.

Define avcılarının hedefi olan tarihi Güzelce Kemerine polis önlemi
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Define avcılarının hedefi olan tarihi Güzelce Kemerine polis önlemi
Define avcılarının hedefi olan tarihi Güzelce Kemerine polis önlemi
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