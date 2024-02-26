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Haberler Yaşam Değeri 14 bin dolar sanılıyordu: Sırrı ortaya çıkınca 14 milyon dolar oldu!
Giriş Tarihi: 26.02.2024 14:55 Güncelleme Tarihi: 26.02.2024 14:55

Değeri 14 bin dolar sanılıyordu: Sırrı ortaya çıkınca 14 milyon dolar oldu!

Sırrı ortaya çıkan tablo duyanlarda büyük bir şaşkınlık yarattı. 2021 yılında 14 bin dolardan satışa koyulan tablonun 2 yılda değeri arttı ve 14 milyon olarak değişti. Tablonun değerinin artma nedeni ise koleksiyonerlerin uzun uğraşlarla elde ettiği incelemeler sonucunda ortaya çıktı. İşte, tablonun fiyatının değişmesine neden olan o gelişme...

Değeri 14 bin dolar sanılıyordu: Sırrı ortaya çıkınca 14 milyon dolar oldu!

The Adoration of The Kings (Kralların Hayranlığı) isimli tablo, Amsterdam'da satışa sunuldu. İki sene önce 10 ile 15 bin dolar arasında alıcısını bulmayı bekleyen bu sanat eseri, 2024 yılı itibarıyla bir servet fiyatına satışa sunulmaya başlandı.

Değeri 14 bin dolar sanılıyordu: Sırrı ortaya çıkınca 14 milyon dolar oldu!

DEĞERİ 14 BİN DOLAR SANILIYORDU!

14 bin dolara satılmayı bekleyen tablonun 17. Yüzyıla ait bir sanat eseri olduğu, koleksiyoncuların incelemesi sonucunda ortaya çıktı. Ancak tablonun fiyatının asıl değişme sebebi 17. yüzyıla ait olması değildi.

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Değeri 14 bin dolar sanılıyordu: Sırrı ortaya çıkınca 14 milyon dolar oldu!

Tablonun değerinin asıl artma sebebi incelemeler sonucunda ünlü ressam Rembrandt'a ait olduğunun ortaya çıkmasıydı.

Bu sırrın gün yüzüne çıkmasının ardından ise tablonun değeri yaklaşık 14 milyon dolara çıktı.

Değeri 14 bin dolar sanılıyordu: Sırrı ortaya çıkınca 14 milyon dolar oldu!

Böylece Rembrandt'a ait olduğu tespit edilen tablonun fiyat son satıştan sadece iki yıl sonra 13,8 milyon dolara yükseldi.

Ünlü tablo Sotheby's müzayedesinde yaklaşık 13 milyon dolardan satışa çıktı.

Değeri 14 bin dolar sanılıyordu: Sırrı ortaya çıkınca 14 milyon dolar oldu!

Aralık ayında düzenlenen müzayedede sırrı ortaya çıkan tabloya birçok alıcı inanmadı ve fiyat vermedi. Ancak gizli bir garantör tarafından 13,8 milyon dolar teklif sunuldu.

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