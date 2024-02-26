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Değeri 14 bin dolar sanılıyordu: Sırrı ortaya çıkınca 14 milyon dolar oldu!
Giriş Tarihi: 26.02.2024 14:55
Güncelleme Tarihi: 26.02.2024
14:55
Değeri 14 bin dolar sanılıyordu: Sırrı ortaya çıkınca 14 milyon dolar oldu!
Sırrı ortaya çıkan tablo duyanlarda büyük bir şaşkınlık yarattı. 2021 yılında 14 bin dolardan satışa koyulan tablonun 2 yılda değeri arttı ve 14 milyon olarak değişti. Tablonun değerinin artma nedeni ise koleksiyonerlerin uzun uğraşlarla elde ettiği incelemeler sonucunda ortaya çıktı. İşte, tablonun fiyatının değişmesine neden olan o gelişme...