Değeri 14 bin dolar sanılıyordu: Sırrı ortaya çıkınca 14 milyon dolar oldu!

The Adoration of The Kings (Kralların Hayranlığı) isimli tablo, Amsterdam'da satışa sunuldu. İki sene önce 10 ile 15 bin dolar arasında alıcısını bulmayı bekleyen bu sanat eseri, 2024 yılı itibarıyla bir servet fiyatına satışa sunulmaya başlandı.