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Deha 31. bölüm fragmanı: Show TV ile Deha yeni bölümde haftaya neler yaşanacak?
Giriş Tarihi: 12.05.2025 06:04
Güncelleme Tarihi: 12.05.2025
06:04
Deha 31. bölüm fragmanı: Show TV ile Deha yeni bölümde haftaya neler yaşanacak?
Deha dizisi, her pazar akşamı Show TV ekranlarında izleyicileriyle buluşmaya devam ediyor. 11 Mayıs 2025 tarihinde yayınlanan 30. bölümdeki heyecan dolu aksiyon ve gerilim sahnelerinin ardından, gözler şimdi gelecek hafta yayınlanacak 31. bölüme çevrildi. Yeni bölümde neler olacağı büyük bir merak konusu haline gelirken, izleyiciler Deha 31. bölüm fragmanını dört gözle bekliyor. Peki, Show TV ile Deha 31. bölüm fragmanı yayımlandı mı, yeni bölümde izleyicileri neler bekliyor?