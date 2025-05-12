Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Deha 31. bölüm fragmanı: Show TV ile Deha yeni bölümde haftaya neler yaşanacak?
Giriş Tarihi: 12.05.2025 06:04 Güncelleme Tarihi: 12.05.2025 06:04

Deha 31. bölüm fragmanı: Show TV ile Deha yeni bölümde haftaya neler yaşanacak?

Deha dizisi, her pazar akşamı Show TV ekranlarında izleyicileriyle buluşmaya devam ediyor. 11 Mayıs 2025 tarihinde yayınlanan 30. bölümdeki heyecan dolu aksiyon ve gerilim sahnelerinin ardından, gözler şimdi gelecek hafta yayınlanacak 31. bölüme çevrildi. Yeni bölümde neler olacağı büyük bir merak konusu haline gelirken, izleyiciler Deha 31. bölüm fragmanını dört gözle bekliyor. Peki, Show TV ile Deha 31. bölüm fragmanı yayımlandı mı, yeni bölümde izleyicileri neler bekliyor?

Deha 31. bölüm fragmanı: Show TV ile Deha yeni bölümde haftaya neler yaşanacak?

Deha dizisi, 30. bölümüyle Show TV ekranlarında izleyicilere heyecan dolu anlar yaşattı. Şimdi ise gözler 31. bölüm fragmanına çevrilmiş durumda. Yeni bölümde neler olacağı merak edilirken, izleyiciler fragmanın yayımlanıp yayımlanmadığını araştırıyor. Peki, Deha 31. bölüm fragmanı yayınlandı mı, gelecek hafta neler olacak?

Deha 31. bölüm fragmanı: Show TV ile Deha yeni bölümde haftaya neler yaşanacak?

DEHA 31. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Deha 31. bölüm fragmanı yayınlanmadı.

Deha yeni bölüm fragmanını yayınlandığında aşağıda yer alan bağlantı aracılığıyla takip edebilirsiniz.

https://www.showtv.com.tr/dizi/tanitim/deha/2975

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Deha 31. bölüm fragmanı: Show TV ile Deha yeni bölümde haftaya neler yaşanacak?

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Devran, nihai planına ilerlerken Sofi'nin vurulmasıyla sarsılır ve intikam listesinin sırasını değiştirmek zorunda kalır. Cengiz'in muhbir olduğu bilgisini kullanarak İskender'i tuzağa çekmeye karar verir ve herkesi yanıltarak Sofi'nin intikamını tam da onun istediği biçimde almayı başarır.

Deha 31. bölüm fragmanı: Show TV ile Deha yeni bölümde haftaya neler yaşanacak?

Karga, İmre'yle Devran konusunda yüzleşir. Fakat Devran bu yüzleşme haberini aldığında tozu dumana katar. Karga ile birbirlerine açıktan rest çekerler. Bu defa Devran, Karga'nın kurtulmasının mümkün olmadığı bir düşman edinmesini sağlamıştır. İskender ise Cesur ve Devran arasındaki ittifaktan şüphelenmeye başlar.

Deha 31. bölüm fragmanı: Show TV ile Deha yeni bölümde haftaya neler yaşanacak?