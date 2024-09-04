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Giriş Tarihi: 04.09.2024 15:58 Güncelleme Tarihi: 04.09.2024 15:58

DEHA DİZİSİ KONUSU VE OYUNCU KADROSU | Show TV'nin yeni dizisi Deha ne zaman başlıyor, konusu nedir, oyuncuları kimler?

Show TV'nin yeni dizisi Deha için ne zaman başlayacak sorusu yanıt arıyor. Başrollerinde Aras Bulut İynemli ve Ahsen Eroğlu'nun yer aldığı yapım, iddialı oyuncu kadrosu ve sürükleyici hikayesiyle dikkatleri üzerine topladı. Yayınlanan ilk tanıtım fragmanının ardından dizinin ilk bölümünün yayın tarihi araştırılıyor. Peki, Deha ne zaman başlıyor, konusu nedir, oyuncuları kimler?

DEHA DİZİSİ KONUSU VE OYUNCU KADROSU | Show TV’nin yeni dizisi Deha ne zaman başlıyor, konusu nedir, oyuncuları kimler?

Yeni sezonda Show TV'de izleyicilerle buluşacak, Ay Yapım imzalı Deha bir baba oğulun yıllar sonra gerçekleşen yüzleşmesiyle başlayan intikam hikayesini ele alacak. Yönetmen koltuğunda Umut Aral'ın yer aldığı dizinin senaryosunu ise Damla Serim üstleniyor. Peki, Show TV'nin yeni dizisi Deha ne zaman başlıyor, konusu nedir, oyuncuları kimler?

DEHA DİZİSİ KONUSU VE OYUNCU KADROSU | Show TV’nin yeni dizisi Deha ne zaman başlıyor, konusu nedir, oyuncuları kimler?

İLK TANITIM YAYINLANDI!

Show TV'nin yeni dizisi Deha'nın ilk bölüm tanıtımı yayınlandı.

Başrollerinde Aras Bulut İynemli, Taner Ölmez ve Ahsen Eroğlu gibi oyuncuların yer aldığı yapımın tanıtımı büyük ilgi gördü.

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DEHA DİZİSİ KONUSU VE OYUNCU KADROSU | Show TV’nin yeni dizisi Deha ne zaman başlıyor, konusu nedir, oyuncuları kimler?

DEHA KONUSU NEDİR?

'Deha', biri iyilikte biri kötülükte deha olan baba oğulun, yıllar sonra gerçekleşen yüzleşmesiyle başlayan intikam hikayesinde herkesin farkında olmadığı yüzüyle tanışacağı derinlikli bir hikayeyi ekranlara taşıyacak.

DEHA DİZİSİ KONUSU VE OYUNCU KADROSU | Show TV’nin yeni dizisi Deha ne zaman başlıyor, konusu nedir, oyuncuları kimler?

DEHA OYUNCU KADROSU

Oyuncu kadrosunda Aras Bulut İynemli, Uğur Polat, Taner Ölmez, Onur Saylak, Melis Sezen, Ahsen Eroğlu, Seda Akman, Zuhal Gencer, Umutcan Ütebay, Emel Göksu, Taner Rumeli, Cenk Kangöz, Oğulcan Arman Uslu, Eylül Ersöz, Çağrı Atakan, Ali Berge, Çağan Efe Ak, Abdurrahman Yunusoğlu ve Yusuf Selim Uğurlu (çocuk oyuncu) yer alıyor.

DEHA DİZİSİ KONUSU VE OYUNCU KADROSU | Show TV’nin yeni dizisi Deha ne zaman başlıyor, konusu nedir, oyuncuları kimler?

DEHA DİZİSİ NE ZAMAN BAŞLIYOR, HANGİ TARİHTE?

Deha dizisinin yayın tarihi henüz açıklanmadı.

Uzun zamandır merakla beklenen 'Deha', çok yakında Show TV'de!

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