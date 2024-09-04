Giriş Tarihi: 04.09.2024 15:58
Güncelleme Tarihi: 04.09.2024
15:58
DEHA DİZİSİ KONUSU VE OYUNCU KADROSU | Show TV'nin yeni dizisi Deha ne zaman başlıyor, konusu nedir, oyuncuları kimler?
Show TV'nin yeni dizisi Deha için ne zaman başlayacak sorusu yanıt arıyor. Başrollerinde Aras Bulut İynemli ve Ahsen Eroğlu'nun yer aldığı yapım, iddialı oyuncu kadrosu ve sürükleyici hikayesiyle dikkatleri üzerine topladı. Yayınlanan ilk tanıtım fragmanının ardından dizinin ilk bölümünün yayın tarihi araştırılıyor. Peki, Deha ne zaman başlıyor, konusu nedir, oyuncuları kimler?