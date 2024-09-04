DEHA DİZİSİ KONUSU VE OYUNCU KADROSU | Show TV’nin yeni dizisi Deha ne zaman başlıyor, konusu nedir, oyuncuları kimler?

DEHA KONUSU NEDİR?

'Deha', biri iyilikte biri kötülükte deha olan baba oğulun, yıllar sonra gerçekleşen yüzleşmesiyle başlayan intikam hikayesinde herkesin farkında olmadığı yüzüyle tanışacağı derinlikli bir hikayeyi ekranlara taşıyacak.