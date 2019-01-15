Dehşete düşüren ölüm...

"SENİ KİM GETİRDİ BURAYA"

Kadının kocası da bir süre sonra olay yerine geldi. Eşinin hiç tanımadığı bir apartmanın bahçesinde öldüğünü gören koca şoka girdi. Bir süre sonra ise kadının ablası Aylin Büyükbayram da olay yerine geldi. Koca, baldızına sarılarak gözyaşlarına boğuldu. Aylin Büyükbayram, kız kardeşini görmek isteyince inceleme yapan polis izin vermedi. Abla Büyükbayram, "Sen buraları bilmezsin, seni buralara kim getirdi. Nasıl öldün" diye ağıt yakarak gözyaşlarına boğuldu.

Kadının cenazesi inceleme yapıldıktan sonra otopsi için adli tıp kurumu morguna kaldırıldı.