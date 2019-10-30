'Delice tuzu' mineral deposu çıktı!

Kırıkkale'de doğal kaynak suyundan elde edilen Delice tuzunun Dünya Sağlık Örgütü, Avrupa Konseyi ile diğer kuruluşların kriterlerine uygun ve mineral yönünden zengin olduğu belirlendi. Bu tuzun en büyük farkı doğal iyot içermesi ve hiçbir katkı maddesi barındırmaması Kırıkkale'de doğal kaynak suyundan elde edilen, yurt içi ve yurt dışında ilgi gören "Delice tuzu"nun, Dünya Sağlık Örgütü, Avrupa Konseyi ile diğer kuruluşlar tarafından belirlenen kriterlere uygun ve mineraller yönünden zengin olduğu tespit edildi. Delice ilçesinde Türkiye'nin en büyük doğal kaynak suyu tuzlasında, 2017 yılında 10 milyon liralık yatırımla tuz işleme tesisi kuruldu. Tesisten doğal yollarla elde edilen ve mineral zenginliği nedeniyle tercih edilen tuz, kısa sürede çok sayıda ülkeden talep gördü. Tuzlada üretilen yıllık 3 bin ton tuzun bin tonu distribütör firmalar aracılığıyla dünyaca ünlü futbol takımı Arsenal ile Yeni Zelanda ve Avustralya'daki bazı rugby takımlarının yanı sıra pek çok ülkeye de gönderiliyor.