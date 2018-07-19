Delirten hastalığın devasını Gülhane'de buldu

Yaşadıklarını anlatan Öztürk, Gülhane'deki tedaviyle, yüzüne bıçak şeklinde saplanan şiddetli ağrılarının hafiflemeye başladığını söyledi. Sağ alt çenesinde devam eden şiddetli ağrının da azaldığını kaydeden Öztürk, "Baştan bu ilaç tedavisi uygulansaydı bunlara hiç gerek olmayacaktı. Başarısız ameliyatlar geçirdim. Kesilen sinirler ağrıları tetikledi. Şu anda hocamız onları tamir ediyor. Ötanaziye kadar gelmem de bu yüzden oldu. Dayanılmaz ağrılar yaşadım. Hastaneye geldiğim günle yaşadığım ağrının şiddeti arasında dağlar kadar fark var. Keşke ameliyatlar olmasaydı, keşke böyle bir yol izlenmeseydi." ifadelerini kullandı.