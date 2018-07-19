Delirten hastalığın devasını Gülhane'de buldu

Tek isteğinin ağrılarının tamamen son bulması olduğunu ifade eden Öztürk, bundan sonra tamamen takma diş kullanmanın bile kendisi için sorun olmayacağını söyledi. Öztürk, ağrılarının geçmesiyle beslenmeye de başladığını aktararak, "Ekmeği çaya batırıyorum, yeni yeni yemeye de başladım. İki üç gündür kızımın yemeğinden de yemeye başladım. Mama ile besleniyordum. Şimdi ekmeği yemeğe batırıp yiyebiliyorum. Ağrım tamamen geçse normal hayatıma dönerim. O da olacak inşallah umutluyum." değerlendirmesinde bulundu.