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Haberler Yaşam DEMET ÖZDEMİR OĞUZHAN KOÇ BOŞANIYOR MU? 8 ay önce evlenmişlerdi! Oğuzhan Koç Demet Özdemir çifti ayrılıyor mu, neden ayrılıyor?
Giriş Tarihi: 13.04.2023 12:17 Güncelleme Tarihi: 13.04.2023 12:17

DEMET ÖZDEMİR OĞUZHAN KOÇ BOŞANIYOR MU? 8 ay önce evlenmişlerdi! Oğuzhan Koç Demet Özdemir çifti ayrılıyor mu, neden ayrılıyor?

Oğuzhan Koç Demet Özdemir çifti ayrıldı mı ne oldu soruları son dakika aratılıyor. İkili son dakika Instagram üzerinden yaptığı açıklamalarla "Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç boşanıyor mu?" sorusuna cevap verdi. 8 ay önce rüya gibi bir düğünle evlenen ve magazinin en gözde çifti bir süre önce evleri ayırmıştı. Evlerin ayrılmasıyla Oğuzhan Koç Demet Özdemir ayrılıyor mu, ayrıldı mı soruları magazin içerisinde sürekli olarak sorulmuştu. Peki, Oğuzhan Koç Demet Özdemir boşandı mı, boşanıyor mu? İşte konu hakkında detaylar

DEMET ÖZDEMİR OĞUZHAN KOÇ BOŞANIYOR MU? 8 ay önce evlenmişlerdi! Oğuzhan Koç Demet Özdemir çifti ayrılıyor mu, neden ayrılıyor?

Oğuzhan Koç Demet Özdemir çifti ayrılıyor mu, boşandılar mı sorusu yanıt arıyor. Oğuzhan Koç ile Demet Özdemir, 8 ay önce rüya gibi bir düğünle dünya evine girdiler ve magazinin en ünlü çifti arasında yer alıyordu. Yaşanan son gelişmeler sonucu evler ayrılmıştı. Peki, Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç boşanıyor mu? İşte detaylar

DEMET ÖZDEMİR OĞUZHAN KOÇ BOŞANIYOR MU? 8 ay önce evlenmişlerdi! Oğuzhan Koç Demet Özdemir çifti ayrılıyor mu, neden ayrılıyor?

SON DAKİKA DEMET ÖZDEMİR VE OĞUZHAN KOÇ BOŞANIYOR MU?

Oğuzhan Koç ile Demet Özdemir, 8 ay önce rüya gibi bir düğünle evlenmişti. Henüz evliliklerinde bir yılı bile dolduramayan çift hakkında geçtiğimiz günlerde 'evlilikte kriz' iddiaları ortaya atılmıştı.

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DEMET ÖZDEMİR OĞUZHAN KOÇ BOŞANIYOR MU? 8 ay önce evlenmişlerdi! Oğuzhan Koç Demet Özdemir çifti ayrılıyor mu, neden ayrılıyor?

Evi terk ettiği de konuşulan güzel oyuncu Demet Özdemir, "Evliliklerde böyle şeyler olur" demişti. Ancak çiftten kötü haber geldi.

DEMET ÖZDEMİR OĞUZHAN KOÇ BOŞANIYOR MU? 8 ay önce evlenmişlerdi! Oğuzhan Koç Demet Özdemir çifti ayrılıyor mu, neden ayrılıyor?

Oğuzhan Koç'un, Gizem Karaca ve İbrahim Büyükak ile başrolü paylaştığı yeni filminin galasında gözler Demet Özdemir'i aramıştı. Oyuncu, bir süredir aralarının açık olduğu bilinen eşini galada yalnız bıraktı.

DEMET ÖZDEMİR OĞUZHAN KOÇ BOŞANIYOR MU? 8 ay önce evlenmişlerdi! Oğuzhan Koç Demet Özdemir çifti ayrılıyor mu, neden ayrılıyor?

Snobmagazin'in haberine göre; bir süredir ilişkilerini kurtarmaya çalışan oyuncu ve şarkıcı, başarılı olamadı.

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