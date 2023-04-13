Haberler Yaşam DEMET ÖZDEMİR OĞUZHAN KOÇ BOŞANIYOR MU? 8 ay önce evlenmişlerdi! Oğuzhan Koç Demet Özdemir çifti ayrılıyor mu, neden ayrılıyor?

Giriş Tarihi: 13.04.2023 12:17 Güncelleme Tarihi: 13.04.2023 12:17

DEMET ÖZDEMİR OĞUZHAN KOÇ BOŞANIYOR MU? 8 ay önce evlenmişlerdi! Oğuzhan Koç Demet Özdemir çifti ayrılıyor mu, neden ayrılıyor?

Oğuzhan Koç Demet Özdemir çifti ayrıldı mı ne oldu soruları son dakika aratılıyor. İkili son dakika Instagram üzerinden yaptığı açıklamalarla "Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç boşanıyor mu?" sorusuna cevap verdi. 8 ay önce rüya gibi bir düğünle evlenen ve magazinin en gözde çifti bir süre önce evleri ayırmıştı. Evlerin ayrılmasıyla Oğuzhan Koç Demet Özdemir ayrılıyor mu, ayrıldı mı soruları magazin içerisinde sürekli olarak sorulmuştu. Peki, Oğuzhan Koç Demet Özdemir boşandı mı, boşanıyor mu? İşte konu hakkında detaylar