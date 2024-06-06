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Haberler Yaşam Deniz Akkaya’dan Somer Sivrioğlu hakkında şok iddia: Reşit olmayan kızımı görmeye gitmiş!
Giriş Tarihi: 06.06.2024 18:13 Güncelleme Tarihi: 06.06.2024 18:13

Deniz Akkaya’dan Somer Sivrioğlu hakkında şok iddia: Reşit olmayan kızımı görmeye gitmiş!

Eski manken Deniz Akkaya'nın 'Beni darp etti' dediği 16 yaşındaki kızı Ayşe, devlet korumasına alındı. Konuyla ilgili "Burnu sürtsün diye ben gönderdim" açıklamasını yapan Akkaya, bugün şoke eden bir iddia ortaya attı. Ünlü şef Somer Sivrioğlu'nun reşit olmayan kızının yanına gittiğini iddia eden Deniz Akkaya'nın sosyal medyadaki açıklamaları şok etkisi yarattı: Kızım ağlayarak anlattı…

Deniz Akkaya’dan Somer Sivrioğlu hakkında şok iddia: Reşit olmayan kızımı görmeye gitmiş!

Magazin dünyası Deniz Akkaya'nın kızı Ayşe hakkında yaptığı açıklamalarla sarsıldı. Eski manken Deniz Akkaya, geçtiğimiz ay iddiaya göre cep telefonu meselesi yüzünden tartıştığı kızı Ayşe'nin saldırısına uğrayıp balkona kapatıldı. Saatler sonra polis ekipleri tarafından balkondan çıkartılan Deniz Akkaya, yaşadıklarını sosyal medya hesabından paylaştı.

Deniz Akkaya’dan Somer Sivrioğlu hakkında şok iddia: Reşit olmayan kızımı görmeye gitmiş!

"BEN GÖNDERDİM BURNU SÜRTSÜN DİYE!"

Deniz Akkaya'nın iddiaları sonrası harekete geçen Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı düğmeye bastı. Akkaya'nın 16 yaşındaki kızı koruma altına alınırken eski manken bu durumu "Ben gönderdim burnu sürtsün diye" ifadeleriyle açıkladı.

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Deniz Akkaya’dan Somer Sivrioğlu hakkında şok iddia: Reşit olmayan kızımı görmeye gitmiş!

BABA ÖNBİLGİN'DEN HAMLE GELDİ: VELAYETİNİ İSTEDİ

Bu süreçte kızının babası iş insanı Efe Önbilgin ile yeniden davalık olan Deniz Akkaya hakkında bir ay boyunca konuşmama kararı alındı. İş insanı Efe Önbilgin, Deniz Akkaya'nın sosyal medya üzerinden kızı ve kendisi hakkında asılsız ithamlarda bulunarak kamuoyunda rencide ettiğini öne sürdü ve velayetin değiştirilmesi ve uyuşturucu kullanımının tespiti için de başvuru yaptı.

Deniz Akkaya’dan Somer Sivrioğlu hakkında şok iddia: Reşit olmayan kızımı görmeye gitmiş!

O günden itibaren suskunluğunu koruyan Deniz Akkaya, bugün sosyal medya hesabından şoke eden bir paylaşım yaptı. Deniz Akkaya, Şef Somer Sivrioğlu'nun kızını görmeye gittiğini açıkladı!

Deniz Akkaya’dan Somer Sivrioğlu hakkında şok iddia: Reşit olmayan kızımı görmeye gitmiş!

"BU ADAMI TANIMIYORUM" DEDİM...

Akkaya sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı; "Dün hiç tanımadığım bir adamın çocuğumun yanına gelmeye çalıştığını öğrendim. Bir kez izin vermediğim halde ikinci kez arandım tekrar iznim yoktur böyle bir şey yapamazsınız dedim bu adam kimdir tanımıyorum dedim.

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