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Deniz Akkaya’dan Somer Sivrioğlu hakkında şok iddia: Reşit olmayan kızımı görmeye gitmiş!
Giriş Tarihi: 06.06.2024 18:13
Güncelleme Tarihi: 06.06.2024
18:13
Deniz Akkaya’dan Somer Sivrioğlu hakkında şok iddia: Reşit olmayan kızımı görmeye gitmiş!
Eski manken Deniz Akkaya'nın 'Beni darp etti' dediği 16 yaşındaki kızı Ayşe, devlet korumasına alındı. Konuyla ilgili "Burnu sürtsün diye ben gönderdim" açıklamasını yapan Akkaya, bugün şoke eden bir iddia ortaya attı. Ünlü şef Somer Sivrioğlu'nun reşit olmayan kızının yanına gittiğini iddia eden Deniz Akkaya'nın sosyal medyadaki açıklamaları şok etkisi yarattı: Kızım ağlayarak anlattı…