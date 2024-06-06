Deniz Akkaya’dan Somer Sivrioğlu hakkında şok iddia: Reşit olmayan kızımı görmeye gitmiş!

BABA ÖNBİLGİN'DEN HAMLE GELDİ: VELAYETİNİ İSTEDİ

Bu süreçte kızının babası iş insanı Efe Önbilgin ile yeniden davalık olan Deniz Akkaya hakkında bir ay boyunca konuşmama kararı alındı. İş insanı Efe Önbilgin, Deniz Akkaya'nın sosyal medya üzerinden kızı ve kendisi hakkında asılsız ithamlarda bulunarak kamuoyunda rencide ettiğini öne sürdü ve velayetin değiştirilmesi ve uyuşturucu kullanımının tespiti için de başvuru yaptı.