Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Deniz Akkaya'ya büyük şok: Babası velayet için devreye girdi!
Giriş Tarihi: 06.06.2024 18:13 Güncelleme Tarihi: 06.06.2024 19:53

Deniz Akkaya'ya büyük şok: Babası velayet için devreye girdi!

Eski manken Deniz Akkaya, kızı Ayşe'nin kendisini darp ettiğini söyledi. "16 yaşındaki kızım Ayşe beni darp etti, balkona kilitledi" dedi. Polis tarafından kurtarılan Akkaya'nın kızı devlet korumasına alındı. Kızının babası Efe Önbilgin tarafından konuşmama kararı aldırılan Deniz Akkaya, babasının hamlesiyle de şaştı kaldı: Velayetini istiyor!

Deniz Akkaya’ya büyük şok: Babası velayet için devreye girdi!

Magazin dünyası Deniz Akkaya'nın kızı Ayşe hakkında yaptığı açıklamalarla sarsıldı. Eski manken Deniz Akkaya, geçtiğimiz ay iddiaya göre cep telefonu meselesi yüzünden tartıştığı kızı Ayşe'nin saldırısına uğrayıp balkona kapatıldı. Saatler sonra polis ekipleri tarafından balkondan çıkartılan Deniz Akkaya, yaşadıklarını sosyal medya hesabından paylaştı.

"BEN GÖNDERDİM BURNU SÜRTSÜN DİYE!"

Deniz Akkaya'nın iddiaları sonrası harekete geçen Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı düğmeye bastı. Akkaya'nın 16 yaşındaki kızı koruma altına alınırken eski manken bu durumu "Ben gönderdim burnu sürtsün diye" ifadeleriyle açıkladı.

Deniz Akkaya’ya büyük şok: Babası velayet için devreye girdi!

BABA ÖNBİLGİN'DEN HAMLE GELDİ: VELAYETİNİ İSTEDİ

Bu süreçte kızının babası iş insanı Efe Önbilgin ile yeniden davalık olan Deniz Akkaya hakkında bir ay boyunca konuşmama kararı alındı. İş insanı Efe Önbilgin, Deniz Akkaya'nın sosyal medya üzerinden kızı ve kendisi hakkında asılsız ithamlarda bulunarak kamuoyunda rencide ettiğini öne sürdü ve velayetin değiştirilmesi ve uyuşturucu kullanımının tespiti için de başvuru yaptı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Deniz Akkaya’ya büyük şok: Babası velayet için devreye girdi!

Sosyal medyada oldukça ses getiren açıklamalarının ardından Deniz Akkaya'nın kızı hakkında yeni gelişmeler ortaya çıktı. Deniz Akkaya'nın kendisine saldırdığını iddia ettiği kızı Ayşe Önbilgin Çocuk Suçları Soruşturma Bürosu'nda ifade verdi. Ayşe Önbilgin'in işlediği suçun 'Kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma' olduğunu ve cezasını idrak edebilecek akıl sağlığına sahip olduğuna dair rapor düzenlendi.

Deniz Akkaya’ya büyük şok: Babası velayet için devreye girdi!

Olayın ardından Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından koruma altına alınan Ayşe Önbilgin, gizlice İstanbul Adalet Sarayı'na getirilerek "Kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma" suçundan hakkında başlatılan soruşturma kapsamında Çocuk Suçları Soruşturma Bürosu'nda ifade verdi.

Deniz Akkaya’ya büyük şok: Babası velayet için devreye girdi!

İfadesinin ardından Adli Tabiplik'e sevk edilen Ayşe Önbilgin hakkında 15 yaşında olduğu ve işlediği suçun 'Kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma' olduğunu ve cezasını idrak edebilecek akıl sağlığına sahip olduğuna dair rapor düzenlendi.

SON DAKİKA