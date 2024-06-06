Haberler
Yaşam
Deniz Akkaya'ya büyük şok: Babası velayet için devreye girdi!
Giriş Tarihi: 06.06.2024 18:13
Güncelleme Tarihi: 06.06.2024
19:53
Deniz Akkaya'ya büyük şok: Babası velayet için devreye girdi!
Eski manken Deniz Akkaya, kızı Ayşe'nin kendisini darp ettiğini söyledi. "16 yaşındaki kızım Ayşe beni darp etti, balkona kilitledi" dedi. Polis tarafından kurtarılan Akkaya'nın kızı devlet korumasına alındı. Kızının babası Efe Önbilgin tarafından konuşmama kararı aldırılan Deniz Akkaya, babasının hamlesiyle de şaştı kaldı: Velayetini istiyor!