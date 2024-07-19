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Deniz Akkaya’ya velayet şoku! Kızı Ayşe’nin iddiaları Sosyal Hizmetler raporuna girdi: Tokat atma, saç çekme…
Giriş Tarihi: 19.07.2024 15:32
Güncelleme Tarihi: 19.07.2024
15:32
Deniz Akkaya’ya velayet şoku! Kızı Ayşe’nin iddiaları Sosyal Hizmetler raporuna girdi: Tokat atma, saç çekme…
Eski manken Deniz Akkaya, Efe Önbilgin ile birlikteliğinden dünyaya gelen 15 yaşındaki kızı Ayşe ile cep telefonu meselesi yüzünden tartıştı. Kendisini balkona kilitleyen kızını "Burnu sürtsün diye devlete verdim" diyerek sosyal hizmetlere teslim ettiğini açıkladı. Akkaya ile Önbilgin arasında devam eden velayet savaşında, Sosyal Hizmetler uzmanıyla yapılan görüşme sonrası rapor hazırlandı. Ayşe'nin anlattıkları şok etkisi yarattı…