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Haberler Yaşam Deniz Akkaya’ya velayet şoku! Kızı Ayşe’nin iddiaları Sosyal Hizmetler raporuna girdi: Tokat atma, saç çekme…
Giriş Tarihi: 19.07.2024 15:32 Güncelleme Tarihi: 19.07.2024 15:32

Deniz Akkaya’ya velayet şoku! Kızı Ayşe’nin iddiaları Sosyal Hizmetler raporuna girdi: Tokat atma, saç çekme…

Eski manken Deniz Akkaya, Efe Önbilgin ile birlikteliğinden dünyaya gelen 15 yaşındaki kızı Ayşe ile cep telefonu meselesi yüzünden tartıştı. Kendisini balkona kilitleyen kızını "Burnu sürtsün diye devlete verdim" diyerek sosyal hizmetlere teslim ettiğini açıkladı. Akkaya ile Önbilgin arasında devam eden velayet savaşında, Sosyal Hizmetler uzmanıyla yapılan görüşme sonrası rapor hazırlandı. Ayşe'nin anlattıkları şok etkisi yarattı…

Deniz YUSUFOĞLU
Deniz Akkaya’ya velayet şoku! Kızı Ayşe’nin iddiaları Sosyal Hizmetler raporuna girdi: Tokat atma, saç çekme…

Eski manken Deniz Akkaya'nın sosyal medya üzerinden 15 yaşındaki kızı Ayşe'nin telefonunu aldığını ve bunun için kızının kendisine şiddet uyguladığını duyurmuştu. Yaşanan olay sonrası kızını Sosyal Hizmetler'e bırakan eski "Burnu sürtsün diye devlete verdim" iddiasında bulunmuştu. Bunun üzerine genç kız, velayet davası için mahkemeye başvuran baba Efe Önbilgin'e teslim edilmişti. Soruşturmada Deniz Akkaya'nın 'Altsoya karşı silahla kasten yaralama' suçundan 1 yıl 6 aydan 4 yıl 6 aya kadar hapsi talep edilmişti.

Deniz Akkaya’ya velayet şoku! Kızı Ayşe’nin iddiaları Sosyal Hizmetler raporuna girdi: Tokat atma, saç çekme…

GÖRÜŞMEYE KATILMADI

Velayet davası devam ederken devreye giren sosyal hizmetler incelemelerine devam ediyor. Geçtiğimiz hafta sosyal hizmetler tarafından anne-baba ve çocuk olmak üzere bir görüşme planlandı. Akkaya görüşmeye katılmazken, baba Efe Önbilgin ve kızları Ayşe ile yapılan görüşme sonrası rapor hazırlandı.

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Deniz Akkaya’ya velayet şoku! Kızı Ayşe’nin iddiaları Sosyal Hizmetler raporuna girdi: Tokat atma, saç çekme…

AKKAYA'DAN ÖZÜR ŞARTI

Sosyal hizmetler inceleme raporunda, Efe Önbilgin kızını teslim aldıktan sonra tatile gittiklerini, Deniz Akkaya'nın Ayşe'yi hiç aramadığını hatta Akkaya'nın pasaportu vermek için şart koştuğu ileri sürüldü. İddiaya göre Akkaya, davaların geri çekilmesini ve kamuoyu önünde kendisinden özür dilenmesi halinde pasaportu vereceğini söyledi. Hatta öyle ki Deniz Akkaya'nın maddi yönde isteklerde de bulunmaya başlamıştı.

Deniz Akkaya’ya velayet şoku! Kızı Ayşe’nin iddiaları Sosyal Hizmetler raporuna girdi: Tokat atma, saç çekme…

1 YILDIR DEVAM EDEN TARTIŞMALAR

Efe Önbilgin, Akkaya'nın Ayşe'ye karşı davranışlarının normal olmadığını, velayetinin kendisine verilmesini ve hayatlarına Londra'da devam etmek istedikleri uzmanlara anlattı. Konuyla ilgili konuşan Ayşe ise son bir yıldır annesi ile tartışmaları sırasında annesinin kendisine tokat atma, saç çekme gibi fiziksel şiddette bulunduğunu ve tüm bunlardan olumsuz etkilendiğini söyledi.

Deniz Akkaya’ya velayet şoku! Kızı Ayşe’nin iddiaları Sosyal Hizmetler raporuna girdi: Tokat atma, saç çekme…

AKKAYA'DA DEĞİL KURUMDA KALMAYI TERCİH EDİYOR

Ayşe, uzmanlara "Velayetim babama verilirse annemle görüşmek istemiyorum. Eğer velayetim annemde kalırsa kurumda kalmak istiyorum" dediği ortaya çıktı. Akkaya'nın yanına döndüğünde kendisinden hesap soracağından endişe duyan Ayşe, babasıyla yaşamak istediği tekrar etti.

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