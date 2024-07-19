Deniz Akkaya’ya velayet şoku! Kızı Ayşe’nin iddiaları Sosyal Hizmetler raporuna girdi: Tokat atma, saç çekme…

1 YILDIR DEVAM EDEN TARTIŞMALAR

Efe Önbilgin, Akkaya'nın Ayşe'ye karşı davranışlarının normal olmadığını, velayetinin kendisine verilmesini ve hayatlarına Londra'da devam etmek istedikleri uzmanlara anlattı. Konuyla ilgili konuşan Ayşe ise son bir yıldır annesi ile tartışmaları sırasında annesinin kendisine tokat atma, saç çekme gibi fiziksel şiddette bulunduğunu ve tüm bunlardan olumsuz etkilendiğini söyledi.