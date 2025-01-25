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Haberler Yaşam Deniz Arman kimdir, kaç yaşında, neden öldüi? Gazeteci Deniz Arman'ın hayatı ve kariyeri
Giriş Tarihi: 25.01.2025 00:29 Güncelleme Tarihi: 25.01.2025 00:29

Deniz Arman kimdir, kaç yaşında, neden öldüi? Gazeteci Deniz Arman'ın hayatı ve kariyeri

Son dakika gazeteci ve haber spikeri Deniz Arman yaşamını yitirdi. Bir süredir Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde tedavi altında olduğu belirtilen Arman, vefat haberiyle sevenlerini üzdü. Bu haberin ardından gazetecinin yaşam öyküsü ve kariyeri merak konusu oldu. Peki, Deniz Arman kimdir, kaç yaşındaydı ve neden öldü? İşte detaylar...

Deniz Arman kimdir, kaç yaşında, neden öldüi? Gazeteci Deniz Arman’ın hayatı ve kariyeri

Gazeteci ve haber spikeri Deniz Arman yaşamını yitirdi. Ünlü spikerin ölüm haberinin ardından hayatı ve kariyeri araştırılmaya başlandı. Uzun süredir tedavi gören Arman'ın bugün hayatını kaybettiği öğrenildi. Peki, Deniz Arman kimdir, kaç yaşındaydı, neden öldü?

Deniz Arman kimdir, kaç yaşında, neden öldüi? Gazeteci Deniz Arman’ın hayatı ve kariyeri

SON DAKİKA DENİZ ARMAN HAYATINI KAYBETTİ!

Gazeteci ve spiker Deniz Arman hayatını kaybetti. 64 yaşındaki Arman rahatsızlığı nedeniyle bir süredir Çam Sakura Hastanesi'nde tedavi görüyordu.

Akciğer kanseri ile mücadele eden Arman yakınlarına 2-3 ay ömrünün kaldığını, son isteğinin ise Maçka Mezarlığı'na defnedilmek olduğunu söylemişti.

Deniz Arman, yarın Beşiktaş Vişnezade Camisi'nde öğle namazının ardından son yolculuğuna uğurlanacak.

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Deniz Arman kimdir, kaç yaşında, neden öldüi? Gazeteci Deniz Arman’ın hayatı ve kariyeri

DENİZ ARMAN KİMDİR?
Deniz Arman, 2 Mayıs 1961'de Ankara'da doğdu. Ailesinin tek çocuğu olan Arman, Kırım'dan İstanbul'a göç eden bir ailenin çocuğudur. Annesi Gülen Arman, babası ise gazeteci Ülkü Arman'dır. İlköğretimini Çankaya İlkokulu'nda tamamladıktan sonra, TED Ankara Koleji'nde eğitimine devam etmiş ve 1979 yılında mezun olmuştur. Üniversite eğitimini ODTÜ'de başlasa da, yatay geçiş yaparak İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi'nden mezun olmuştur.

Deniz Arman kimdir, kaç yaşında, neden öldüi? Gazeteci Deniz Arman’ın hayatı ve kariyeri

DENİZ ARMAN HAYATI VE KARİYERİ

Mezun olduktan sonra Milliyet Ekonomi Servisi'nde işe başladı. 1992 yılında Show TV'de çalışmaya başladı. Show TV'de 1992 yılında Mehmet Ali Birand'ın 32. Gün ekibi ile beraber çalıştı.

1996 yılında Star TV'ye geçti. 1997 yılında Star Haber'de haber müdürlüğü yaparken, sunucu işten ayrılınca haber sunmaya başladı. 1999 yılında Star TV'den ayrılarak Show TV'ye geçti, aynı zamanda Akşam Gazetesi'nde de yazı yazmaya başladı. 2000 yılında Habertürk'e, 2003 yılında Vatan gazetesine geçti. Ardından tekrar Star TV ve Kanal D'de çalışan Arman son olarak Kanal D Haber Genel Yayın Yönetmeni olarak görev yaptı.

Deniz Arman kimdir, kaç yaşında, neden öldüi? Gazeteci Deniz Arman’ın hayatı ve kariyeri
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