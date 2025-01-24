Deniz Arman kimdir, neden öldü, hastalığı neydi? Gazeteci Deniz Arman hayatı ve kariyeri

DENİZ ARMAN KİMDİR?

Deniz Arman, 2 Mayıs 1961'de Ankara'da doğdu. Ailesinin tek çocuğu olan Arman, Kırım'dan İstanbul'a göç eden bir ailenin çocuğudur. Annesi Gülen Arman, babası ise gazeteci Ülkü Arman'dır. İlköğretimini Çankaya İlkokulu'nda tamamladıktan sonra, TED Ankara Koleji'nde eğitimine devam etmiş ve 1979 yılında mezun olmuştur. Üniversite eğitimini ODTÜ'de başlasa da, yatay geçiş yaparak İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi'nden mezun olmuştur.