Deniz simsiyah oldu! Vatandaşlar gözlerine inanamadı... Ekipler alarmda..

Ekipler, derenin kirletilmesiyle ilgili çalışmalarını sürdürdü. Tekirdağ Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğü ekipleri kendi sınırları, İstanbul Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekipleri de derenin kendi bölgelerindeki kısmı ile çevresindeki fabrikalardan numuneler aldı.