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Deniz simsiyah oldu! Vatandaşlar gözlerine inanamadı... Ekipler alarmda..
Giriş Tarihi: 14.05.2022 15:05
Güncelleme Tarihi: 14.05.2022
15:06
Deniz simsiyah oldu! Vatandaşlar gözlerine inanamadı... Ekipler alarmda..
Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesinden geçen Kınıklı Deresi, dünden itibaren atıklar nedeniyle siyaha bürünerek Marmara Denizi'ne akmaya başladı. Derenin kirletilmesiyle ilgili bugün de çalışmalar devam etti. Tekirdağ ve İstanbul Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğü ekipleri, sudan numuneler alıp, çevredeki fabrikalarda incelemelerde bulundu.