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Haberler Yaşam Deniz simsiyah oldu! Vatandaşlar gözlerine inanamadı... Ekipler alarmda..
Giriş Tarihi: 14.05.2022 15:05 Güncelleme Tarihi: 14.05.2022 15:06

Deniz simsiyah oldu! Vatandaşlar gözlerine inanamadı... Ekipler alarmda..

Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesinden geçen Kınıklı Deresi, dünden itibaren atıklar nedeniyle siyaha bürünerek Marmara Denizi'ne akmaya başladı. Derenin kirletilmesiyle ilgili bugün de çalışmalar devam etti. Tekirdağ ve İstanbul Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğü ekipleri, sudan numuneler alıp, çevredeki fabrikalarda incelemelerde bulundu.

DHA
Deniz simsiyah oldu! Vatandaşlar gözlerine inanamadı... Ekipler alarmda..

İstanbul'un Silivri ilçesi sınırları içindeki Kınıklı Deresi, dün Marmaraereğlisi'nin Sultanköy Mahallesi kesiminde, atıklar nedeniyle siyaha bürünerek, Marmara Denizi'ne akmaya başladı.

Deniz simsiyah oldu! Vatandaşlar gözlerine inanamadı... Ekipler alarmda..

Kimyasal atıklarla üzeri ziftle örtülmüş gibi görüntü oluşan ve ağır kokular yayan derenin döküldüğü Marmara Denizi'nin Tekirdağ sahili de siyah oldu.

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Deniz simsiyah oldu! Vatandaşlar gözlerine inanamadı... Ekipler alarmda..

Derenin kirli aktığını görenlerin ihbarıyla bölgeye Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri sevk edildi.

Deniz simsiyah oldu! Vatandaşlar gözlerine inanamadı... Ekipler alarmda..

Kısa sürede gelen ekipler, siyah akan dereden dün numune aldı. Komutanlık ekipleri de denizden numune alıp, görüntü ve fotoğraf çekti.

Deniz simsiyah oldu! Vatandaşlar gözlerine inanamadı... Ekipler alarmda..

Ekipler, derenin kirletilmesiyle ilgili çalışmalarını sürdürdü. Tekirdağ Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğü ekipleri kendi sınırları, İstanbul Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekipleri de derenin kendi bölgelerindeki kısmı ile çevresindeki fabrikalardan numuneler aldı.

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