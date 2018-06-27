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Denize girenleri şok eden manzara

İHA Yaşam galerileri
Giriş Tarihi: 27.06.2018 21:50 Güncelleme Tarihi: 27.06.2018 21:55
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Denize girenleri şok eden manzara
Denize girenleri şok eden manzara

Tatil beldelerinin gözdesi Bodrum'da, denizde ölü balığıyla karşılaşan ler neye uğradıklarını şaşırdı.

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Denize girenleri şok eden manzara
Denize girenleri şok eden manzara

'nın Bodrum ilçesinde denize giren ler ölü balığıyla karşılaştı.

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Denize girenleri şok eden manzara
Denize girenleri şok eden manzara

Denizde neye uğradıklarını şaşıran tatilciler 100 kilo ağırlığındaki balığını güçlükle denizden çıkardı.

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Denize girenleri şok eden manzara
Denize girenleri şok eden manzara

Ortakent-Yahşi sahilinde denize giren ler kıyıya 100 metre mesafede ölü bir balığıyla karşılaştı.

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Denize girenleri şok eden manzara
Denize girenleri şok eden manzara

Bir anda neye uğradıklarını şaşıran tatilciler 100 kilo ağırlığındaki balığını kıyıya çıkardı.

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Denize girenleri şok eden manzara
Denize girenleri şok eden manzara

Ölü balığının karın ve kuyruk bölgesinde derin kesikler olduğu görüldü.

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Denize girenleri şok eden manzara
Denize girenleri şok eden manzara

balığını denizden çıkaran tatilciler balığın vücudunda kurşun izi olduğunu iddia etti.

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