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Haberler Yaşam Denizli Pamukkale Seçim Sonuçları: YSK Pamukkale yerel seçim sonuçları 2024 ile partilerin canlı ve anlık oy oranları
Giriş Tarihi: 30.03.2024 14:00 Güncelleme Tarihi: 30.03.2024 14:00

Denizli Pamukkale Seçim Sonuçları: YSK Pamukkale yerel seçim sonuçları 2024 ile partilerin canlı ve anlık oy oranları

31 Mart Türkiye Yerel Seçimleri'nde büyükşehir, il ve ilçe belediye başkan adaylarının oy oranları YSK tarafından anbean paylaşılacak. Yayın yasaklarının bitmesinin ardından YSK'nın ilan ettiği veriler anlık olarak sabah.com.tr seçim sonuçları ekranında yer alacak. Aşağıda yer alan linke tıklayarak YSK Denizli Pamukkale yerel seçim sonuçları 2024 ekranına ulaşabilir, böylece Denizli Pamukkale seçim sonuçları hakkında canlı ve anlık oy oranları hakkında bilgi edinebilirsiniz.

Denizli Pamukkale seçim sonuçları! YSK Pamukkale yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları

Denizli Pamukkale seçim sonuçları, bu ilçede ikamet eden on binlerce vatandaşın gündeminde yer alıyor. Bulunduğu il ve ilçenin belediye başkanlığı ile mahalle muhtarlığı için oy kullanan seçmenler, Denizli Pamukkale'de seçimi kim kazandı sorusuyla sonuçları takip ediyor. Sizler de aşağıda yer alan linke tıklayarak YSK Denizli Pamukkale yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları hakkında bilgi edinebilirsiniz.

DENİZLİ PAMUKKALE SEÇİM SONUÇLARI - 31 MART 2024

Aşağıda yer alan Denizli Pamukkale seçim sonuçları ekranı aracılığıyla 31 Mart akşamı bu ilçedeki adayların oy oranlarına ulaşabilir, verileri anlık olarak takip edebilirsiniz.

Denizli Pamukkale seçim sonuçları! YSK Pamukkale yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları

DENİZLİ PAMUKKALE SEÇİM SONUÇLARI 2024 CANLI TAKİP

AK Parti: Halil Pekdemir

CHP: Ali Rıza Ertemür

İYİ Parti: Türkay Berberoğlu

DEM Parti: Ayşe Levzan Süzük

Yeniden Refah: Ramazan Güneş

BBP: Ramazan Karahan

TİP: İbrahim Dinç

Denizli Pamukkale Seçim Sonuçları linkine tıklayarak canlı ve anlık olarak adayların oy oranlarını görüntüleyebilirsiniz.

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Denizli Pamukkale seçim sonuçları! YSK Pamukkale yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları

DENİZLİ İLÇE İLÇE SEÇİM SONUÇLARI TAKİP ET

YSK ile partilerin ve adayların oy oranlarını sabah.com.tr'den takip edebilirsiniz.

Denizli'de diğer tüm ilçelerin seçim sonuçlarına ulaşmak için aşağıdaki ilçelerin üzerine tıklayabilirsiniz.

Acıpayam Seçim Sonuçları

Babadağ Seçim Sonuçları

Baklan Seçim Sonuçları

Bekilli Seçim Sonuçları

Beyağaç Seçim Sonuçları

Bozkurt Seçim Sonuçları

Buldan Seçim Sonuçları

Çal Seçim Sonuçları

Çameli Seçim Sonuçları

Çardak Seçim Sonuçları

Çivril Seçim Sonuçları

Güney Seçim Sonuçları

Honaz Seçim Sonuçları

Kale Seçim Sonuçları

Merkezefendi Seçim Sonuçları

Pamukkale Seçim Sonuçları

Sarayköy Seçim Sonuçları

Serinhisar Seçim Sonuçları

Tavas Seçim Sonuçları

Denizli Pamukkale seçim sonuçları! YSK Pamukkale yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları

DENİZLİ PAMUKKALE BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI KİMLER?

Denizli Pamukkale'de AK Parti Halil Pekdemir, CHP Ali Rıza Ertemür, İYİ Parti Türkay Berberoğlu, DEM Parti Ayşe Levzan Süzük, Yeniden Refah Ramazan Güneş, BBP Ramazan Karahan, TİP İbrahim Dinç ismi ile oy pusulasında yer alacak.

Diğer tüm partilerin aday listesine de sabah.com.tr'nin seçim sonuçları sayfası üzerinden ulaşabilirsiniz.

Denizli Pamukkale seçim sonuçları! YSK Pamukkale yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları

PAMUKKALE MAHALLELERİ

Pamukkale'de 61 mahalle vardır:

15 Mayıs

Akçapınar

Akdere

Akhan

Akköy

Aktepe

Anafartalar

Asmalıevler

Atalar

Bağbaşı

Belenardıç

Cankurtaran

Cumhuriyet

Çeşmebaşı

Deliktaş

Develi

Dokuzkavaklar

Eldenizli

Eymir

Fatih

Fesleğen

Goncalı

Gökpınar

Gölemezli

Gözler

Güzelköy

Güzelpınar

Hacıkaplanlar

Haytabey

Hürriyet

Irlıganlı

İncilipınar

İstiklal

Kale

Karahayıt

Karakova

Karakurt

Karataş

Karşıyaka

Kavakbaşı

Kayıhan

Kervansaray

Kınıklı

Kocadere

Korucuk

Kurtluca

Kuşpınar

Küçükdere

Mehmetçik

Pamukkale

Pelitlibağ

Pınarkent

Siteler

Tekke

Topraklık

Uzunpınar

Yeniköy

Yukarışamlı

Yunusemre

Zeytinköy

Zümrüt

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