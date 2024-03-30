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Denizli Pamukkale Seçim Sonuçları: YSK Pamukkale yerel seçim sonuçları 2024 ile partilerin canlı ve anlık oy oranları
Giriş Tarihi: 30.03.2024 14:00
Güncelleme Tarihi: 30.03.2024
14:00
Denizli Pamukkale Seçim Sonuçları: YSK Pamukkale yerel seçim sonuçları 2024 ile partilerin canlı ve anlık oy oranları
31 Mart Türkiye Yerel Seçimleri'nde büyükşehir, il ve ilçe belediye başkan adaylarının oy oranları YSK tarafından anbean paylaşılacak. Yayın yasaklarının bitmesinin ardından YSK'nın ilan ettiği veriler anlık olarak sabah.com.tr seçim sonuçları ekranında yer alacak. Aşağıda yer alan linke tıklayarak YSK Denizli Pamukkale yerel seçim sonuçları 2024 ekranına ulaşabilir, böylece Denizli Pamukkale seçim sonuçları hakkında canlı ve anlık oy oranları hakkında bilgi edinebilirsiniz.