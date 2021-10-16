Denizli’de erkek arkadaşını otomobille ezmişti! Dehşetin nedeni ortaya çıktı

Denizli'de Dilek Düşçü, eğlence dönüşü sevgilisi Murat Avcı'yla tartıştı. Genç kadın, bu sırada araçtan inen adamı yere düşürerek cipiyle iki kez üzerinden geçti. Avcı feci şekilde ölürken, 'kaza oldu' diyen kadının yalanını ise kamera görüntüleri ortaya çıkardı. Olay önceki gün Denizli'de yaşandı.