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  • Denizli'de karbonmonoksit zehirlenmesi: Üç kız kardeşten biri hayatını kaybetti, ikisi tedavi altında

'de karbonmonoksit zehirlenmesi: Üç kız kardeşten biri hayatını kaybetti, ikisi tedavi altında

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde, anne ve babaları çalıştığı sırada hastalandıkları için okula gitmeyen 3 kız kardeş, kömür sobasından sızan karbonmonoksit gazından zehirlendi. Kardeşlerden Seda Kesikbaş (13) hayatını kaybederken, ikizi Sude ile kardeşi Sena Kesikbaş (8) ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Olay, saat 19.00 sıralarında Gerzele Mahallesi 103 Sokak'ta meydana geldi. Tekstil işçisi Pervin ile boyacı ustası Hüsamettin Kesikbaş çiftinin kızları ortaokul öğrencisi Seda ikizi Sude ve kardeşleri Sena, hasta oldukları için okula gitmedi. Bütün günü evde geçiren üç kız kardeş, akşam olduğunda sobayı yaktı. Bir süre sonra anne Pervin Kesikbaş kızlarını telefonla aradı ancak ulaşamadı. Bunun üzerine Kesikbaş, yakını olan Fatma Uygan'ı arayıp, çocuklarını kontrol etmesini istedi. Eve giden Uygan, üç kız kardeşini evde hareketsiz yatarken bulunca bağırarak yardım istedi.

Giriş Tarihi: 17.01.2020 09:54 Güncelleme Tarihi: 17.01.2020 10:18
Denizli'de karbonmonoksit zehirlenmesi: Üç kız kardeşten biri hayatını kaybetti, ikisi tedavi altında

'nin Merkezefendi ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen 13 yaşındaki kız çocuk öldü, iki kardeşi tedavi altına alındı.

Denizli'de karbonmonoksit zehirlenmesi: Üç kız kardeşten biri hayatını kaybetti, ikisi tedavi altında

Gerzele Mahallesi 103 Sokak'ta yaşayan tekstil işçisi Pervin Kesikbaş, evde bulunan 13 yaşındaki ikiz kızları Seda ve Sude ile 8 yaşındaki Sena'dan haber alamayınca durumu yakınlarına bildirdi.

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Denizli'de karbonmonoksit zehirlenmesi: Üç kız kardeşten biri hayatını kaybetti, ikisi tedavi altında

Kardeşleri evde baygın şekilde bulan aile yakınlarının ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, Seda Kesikbaş'ı Servergazi Devlet Hastanesine, Sude ve Sena Kesikbaş'ı da Devlet Hastanesine kaldırdı.

Denizli'de karbonmonoksit zehirlenmesi: Üç kız kardeşten biri hayatını kaybetti, ikisi tedavi altında

Seda Kesikbaş, hastanede yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti. Diğer iki kardeşin ise tedavileri sürüyor.

Denizli'de karbonmonoksit zehirlenmesi: Üç kız kardeşten biri hayatını kaybetti, ikisi tedavi altında

Kız kardeşlerin sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendikleri öğrenildi.

Denizli'de karbonmonoksit zehirlenmesi: Üç kız kardeşten biri hayatını kaybetti, ikisi tedavi altında

Bu arada polis ve itfaiye ekipleri de evdeki soba ve borularında inceleme yaptı. Soba borularının odadan odaya uzatıldığı görüldü.

Denizli'de karbonmonoksit zehirlenmesi: Üç kız kardeşten biri hayatını kaybetti, ikisi tedavi altında

Ailenin yakınlarından Adil Uygan, gazetecilere yaptığı açıklamada, zehirlenmenin sobadan sızan gazdan kaynaklı olduğunu öğrendiğini belirterek, "Saat 18.45 civarında annesi çocuklarına ulaşamayınca halasını aramış.

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