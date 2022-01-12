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Haberler Yaşam Denizli’de okullar tatil mi? 12 Ocak 2022 bugün Denizli’de kar tatili var mı, okullar kaç gün kapalı?
Giriş Tarihi: 12.01.2022 08:09 Güncelleme Tarihi: 12.01.2022 08:09

Denizli’de okullar tatil mi? 12 Ocak 2022 bugün Denizli’de kar tatili var mı, okullar kaç gün kapalı?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son dakika açıklamaları ve uyarıları sonrasında yurdun bazı kesimlerinde yoğun kar yağışı etkili olmaya devam ediyor. Bu illerimiz arasında yer alan Denizli'de ise eğitim - öğretim faaliyetlerinin devam edip etmeyeceği merak konusu olarak öğrenci, öğretmen ile veliler tarafından "Denizli'de okullar tatil mi, kar tatili var mı?" şeklindeki sorular üzerinden yoğun araştırmalar yapılmaya devam ediliyor. Denizli'de okullar tatil mi, kar tatili var mı? sorusu yanıtları ve tüm detaylar.

Denizli’de okullar tatil mi? 12 Ocak 2022 bugün Denizli’de kar tatili var mı, okullar kaç gün kapalı?

2022 Ocak ayının ortalarına yaklaştığımız şu günlerde kış mevsimi ülkemizde yavaş yavaş kendini hissettirmeye başlıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan uyarıların sonrasında yeni ilk kar yağan illerinden biri de Denizli oldu. Yoğun kar yağışı sebebiyle kar tatili olup olmayacağı merak konusu olurken "Denizli'de okullar tatil mi, kar tatili var mı?" sorularına cevap aranmaya devam ediyor.

DENİZLİ'DE OKULLAR TATİL Mİ, KAR TATİLİ VAR MI?

Son dakika Denizli'de okullar tatil mi sorusu cevabı diğer tüm detaylar şöyle;

Denizli’de okullar tatil mi? 12 Ocak 2022 bugün Denizli’de kar tatili var mı, okullar kaç gün kapalı?

DENİZLİ'DE EĞİTİME KAR ENGELİ

Denizli'nin Çameli ilçesinde, kar nedeniyle eğitime bir gün ara verildi.

Çameli Kaymakamlığından yapılan açıklamada, kar yağışı sebebiyle ilçe genelinde 12 Ocak çarşamba günü yüz yüze eğitime ara verildiği belirtildi.

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Denizli’de okullar tatil mi? 12 Ocak 2022 bugün Denizli’de kar tatili var mı, okullar kaç gün kapalı?

Olumsuz hava şartlarının insan sağlığını ve trafik güvenliğini tehlike oluşturabileceği belirtilen açıklamada, engelli ve hamile kamu çalışanlarının da yarın izinli sayılacağı kaydedildi.

Denizli’de okullar tatil mi? 12 Ocak 2022 bugün Denizli’de kar tatili var mı, okullar kaç gün kapalı?

Eğitim ve öğretimin yarın uzaktan devam edileceği belirtildi.

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